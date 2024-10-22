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自來水延管臨舖路面惹民怨　鍾佳濱要求註記避免誤會

▲立委鍾佳濱會同水公司屏東管理處人員實地會勘路面情況 。（圖/鍾佳濱服務處提供）

▲立委鍾佳濱(右三)會同水公司屏東管理處人員實地會勘路面情況 。（圖/鍾佳濱服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣近年積極爭取提升自來水普及率，今年延管工程經費高達10億元，但因管線施工後回填的臨時性路面不平，引發民眾質疑抱怨，立法委員鍾佳濱今（22）日與自來水公司及長治鄉公所實地會勘，要求暫時回填的路面儘量平整，並註記為臨時性路面，標明何時會重新刨鋪修復，避免民眾誤會。鍾佳濱認為該措施若試行良好，未來可推廣至其他管路單位參照辦理。

▲立委鍾佳濱會同水公司屏東管理處人員實地會勘路面情況 。（圖/鍾佳濱服務處提供）

▲立委鍾佳濱會同水公司屏東管理處人員實地會勘路面情況 。（圖/鍾佳濱服務處提供）

屏東縣自來水普及率全國最低，近年來在縣府、鄉鎮市公所與立委鍾佳濱等民意代表共同努力下，急起直追，今年自來水公司執行屏東縣17鄉鎮29村里延管工程，許多地方常見道路挖管施工，而水公司在埋設管線後，通常會鋪設暫時性路面，多數民眾誤以為是長久性路面，各地皆有民眾抱怨路面品質不佳。

長治鄉長吳亮慶表示，接獲許多民眾抱怨，回填的長條狀路面難以行駛，且與原先路面的接縫處凹凸不平，不只壓縮機車騎士行駛空間，也增加騎車時的危險，民眾並擔心水公司在工程結束後就放任不理。

自來水公司屏東區管理處李偉立副處長指出，埋設自來水延管及用戶外線接管後會先回填臨時性路面，並會配合路權單位要求加註「臨時性修復路面」字樣，待水壓及管路測試都沒問題後，將依水利署規定重新刨鋪修復路面寬度2.2公尺，如果有交通安全疑慮的路段，將會修復一個車道寬度。

鍾佳濱表示，屏東縣無自來水地區近年逐步申裝自來水，各地延管工程陸續進行中，過渡期間的臨時性路面難免造成民眾不便，若未說明溝通，勢必引發怨言，甚至誤以爲偷工減料，因此他要求自來水公司，即使是暫時行路面仍應注意平整，並每隔一段距離就要註記標明臨時路面，讓用路人了解何時可以刨鋪修復，避免民眾誤以為已經鋪設完成。

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