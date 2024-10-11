馬英九嗆賴「新兩國論」臨時缺席國慶　綠委：沒高度也對韓國瑜很失禮

▲國民黨中央昨舉辦國慶升旗典禮，主席朱立倫、前總統馬英九出席 。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

原本規劃出席今年國慶典禮的前總統馬英九，昨（10日）一早突然宣布，因不滿總統賴清德的主張，認為是「新兩國論」，臨時決定不出席大會。對此，綠委吳思瑤今受訪時表示，賴清德的談話很多色彩偏藍的媒體人跟藍委也都給予肯定，馬英九離開總統位置久了，卻也離台灣民意越來越遠，馬英九最後一刻選擇缺席，對慶籌會主委韓國瑜非常失禮，也欠缺前總統的高度。

馬英九一大早出席國民黨升旗典禮時表示，原本他應該出席國慶大典，但是他決定不去參加了，因為賴清德主張「新兩國論」追求台獨路線，嚴重違法中華民國憲法，將把台灣2300萬人民帶向險境。馬強調，根據中華民國現行憲法，台灣跟大陸彼此之間並不是兩個國家，而是兩個地區，可以相互和平共處。

吳思瑤表示，總統國慶晚會跟大會的演說，社會普遍認同、國際社會也正向回應，很難得，許多色彩較為偏藍的媒體人也都肯定，他們觀察到賴清德拋出非常正向呼籲跟善意橄欖枝，韓國瑜所說的中華民國是國，要讓世界都看到中華民國存在，就跟賴清德所說的一樣，要彰顯台灣擁有主權、也受世界肯定存在。

吳思瑤指出，馬英九離開總統位置久了，卻也離台灣民意越來越遠，馬英九最後一刻選擇缺席，對韓國瑜非常失禮，也欠缺前總統高度，非常不成熟，非常多藍營人士也肯定昨天賴清德講話，就一起在同樣基礎上，向世界展示這有強大能量、堅強也自信的國家。

綠委鍾佳濱也認為，昨天總統講話承續國慶晚會上的祖國論，到之前兩國互不隸屬，也延續前總統蔡英文對於兩岸關係的定位，定位不變，但論述更活潑，也得到大眾認同，不管政治立場如何，共同中華民國人民在台灣都認為祖國論，以及國慶當天的互不隸屬概念，這非常清楚。