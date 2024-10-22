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2024台灣創新技術博覽會　中大獲4金3銀5銅佳績

▲2024台灣創新技術博覽會，中央大學拿下佳績

▲2024台灣創新技術博覽會，中央大學獲4金3銀5銅佳績。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學21日表示，台灣發明年度盛會「2024台灣創新技術博覽會」，該校今年以「智慧賦能、永續領航」為主題，召集校內17件特色專利共同參與展會，並於發明競賽當中，獲得12項獎牌，共計4金3銀5銅，卓越科研備受各界肯定。

中央大學團隊由太遙中心、大氣系、生醫系、光電系、資工系、電機系、機械系師生共同組成，其中機械系廖昭仰教授「具氣簾隔離機構之交換式積層製造機系統」、機械系李天錫教授「製造絕緣體上矽晶片的方法」、電機系李柏磊教授「可撓式多層線圈結構的腦部磁波刺激裝置」及電機系謝易叡副教授「記憶體電路、動態隨機存取記憶體及其操作方法」在本屆6百多件參賽專利中贏得金牌的殊榮。

機械系廖昭仰教授表示，金獎的榮譽為團隊注入滿滿的能量，該團隊將五面溫控環境透過氣簾的方式在開放空間下形成一個半封閉穩定控溫工作平台，適用於積層製造等工作環境溫度需求高的應用，有效降低成本與節省能源。未來將會持續在積層製造相關應用領域以創新的方式研究與突破，期待能多與產業攜手，結合學術與實務應用，共同推動相關技術的進步與發展。

本次參展專利中，智慧生醫領域備受醫療廠商的關注，包括生醫系許藝瓊副教授於乳癌病灶及糖尿病腎變模型方法、陳靖昀助理教授聽力修復與再生醫學方法、電機系蔡章仁教授腦部影像偵測方法等，李柏磊教授的金獎作品創新磁波刺激技術，亦獲國外廠商洽商，推動國際合作機會。

在永續創新領域，大氣系王聖翔教授研發無人機換電系統，可大幅減少充電時間滿足密集任務執行、太遙中心黃智遠副教授研發的淨水處理AI系統，將協助水處理產業實現數智轉型、機械系洪榮洲教授在電解電漿拋光及金屬電擊放電披覆之創新突破，幫助航太、醫療、能源等前瞻產業克服材料加工技術門檻。

在智慧賦能領域，資工系周立德教授研發專注度分析系統，展現AI行為辨識技術能量、太遙中心黃智遠教授手部穿戴式追蹤系統，提供最佳的手指姿態定位技術解答，兩件作品亦受到高度關注。2023年以隱私保護玻璃技術獲得友達光電特別獎的光電系鄭恪亭教授，也在本次展出最新隱私保護薄膜，兼具前瞻創新與商業應用性。

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