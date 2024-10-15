迎接紫金山「阿特拉斯」大彗星天文奇景　中央大學舉辦系列活動

▲中央大學天文所將於18日舉辦天文觀測，迎接近年最亮的彗星C/2023 A3（紫金山－阿特拉斯）。（圖／中央大學提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國立中央大學天文研究所將於10月18日舉辦天文觀測活動－迎接近年最亮的彗星C/2023 A3（紫金山－阿特拉斯），活動邀請天文專家賴彥霖、林忠義博專題演講及透過望遠鏡觀測，讓民眾有機會親眼見證這顆近年天際罕見的彗星造訪地球。

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▲中央大學天文所將於18日舉辦天文觀測，活動邀請到天文專家賴彥霖與林忠義博士帶領民眾認識彗星。（圖／中央大學提供）

中央大學指出，C/2023 A3（紫金山－阿特拉斯）彗星的出現，將為天文愛好者帶來了近年來相當難得觀測機會。這顆彗星被發現時，初步推測其亮度可達0等。隨著觀測數據的增加，天文學家對它的亮度預測進行了修正，彗星的亮度比預期還暗，但仍為近年發現的最亮彗星。它於10月12日通過近地點，此後在日落後可於西南方天空短暫可見。隨著時間推移，彗星的仰角逐漸增高，其亮度也會逐漸減弱。10月20日前的傍晚被認為是最佳觀測時機，天文所建議有興趣的民眾把握這段時間進行觀測。

中央大學表示，為迎接紫金山－阿特拉斯彗星的到來，天文所推出一系列天文觀測活動，其中10月18日將邀請兩位天文專家，賴彥霖與林忠義博士帶領民眾認識彗星，並介紹與彗星相關的探測任務。主辦單位將提供望遠鏡供民眾實際彗星觀測，在天氣良好的情況下，有機會觀察到彗核及彗髮等彗星細節。

▲中央大學天文所將於18日舉辦天文觀測，有機會迎接近年最亮的彗星C/2023 A3（紫金山－阿特拉斯）。（圖／中央大學提供）

中央大學強調，這次活動不僅為天文愛好者提供了一次深入探索機會，更讓民眾能夠親身參與天文現象觀測，是一次難得的學習體驗，邀請所有對天文有興趣朋友踴躍參加。更多活動資訊，可洽活動官網：(https://www.astro.ncu.edu.tw/activity/20241018.php)