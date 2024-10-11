強烈磁暴「數值較平常高15倍」　中央大學捕捉到太陽無線電波爆

▲中央大學建立台灣首座太陽無線電波觀測站，周三起成功捕捉太陽風暴訊號。（圖／摘自quickviews網站）



記者許敏溶／台北報導

中央氣象署昨（10日）發布磁暴特報，預估影響約54小時。建置台灣首座「太陽無線電波觀測站」的中央大學，也從周三（9日）就觀測到太陽風暴產生的各類型太陽無線電波爆訊號，最大值高於背景值8到15倍，但仍低於今年5月最高值25倍。中大表示，這波磁暴將持續到明年，民眾還有機會碰到類似這一兩天的狀況。

氣象署昨天發布磁暴特報，前氣象局長鄭明典今天也在臉書表示，G5-強烈磁暴發生，將影響無線電通訊、衛星定位準確度、電力系統和太空飛行器操作系統。

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▲中央大學建立台灣首座太陽無線電波觀測站，再次成功捕捉太陽風暴訊號。（圖／中央大學提供）

中央大學團隊在中壢特高頻雷達站所建置台灣首座「太陽無線電波觀測站」，繼今年5月之後，日前再度在動態頻譜圖上，捕捉到伴隨這一系列太陽風暴產生的各類型太陽無線電波爆（solar radio burst）訊號。

負責該觀測站的中大太空科學與工程學系教授楊雅惠今天指出，「台灣太陽無線電波觀測站」是台灣目前第一個，也是唯一成功執行太陽無線電波爆觀測任務平台。由於無線電波爆會比太陽風結構更早到達地球，故可作為惡劣太空天氣預警的參考資訊之一，而團隊在9日就觀測到相關訊號，直到今天為止，訊號強度高於背景值8至15倍，但比今年5月10日前後最高達到25倍，這次的強度略低。

中央大學天文所教授陳文屏也表示，由於太陽表面的活動加劇，導致磁力重組，產生的太陽風暴往地球接近，跟地球的地磁作用後產生地磁風暴，這些帶電物質會跑向南北兩極，進而對電力與通訊系統產生干擾，中高緯度民眾也可看到極光，預估這一波地磁風暴將持續到明年。

▲中央大學建立台灣首座太陽無線電波觀測站，再次成功捕捉太陽風暴訊號。（圖／中央大學提供）