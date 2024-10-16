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迎接紫金山－阿特拉斯大彗星　中央大學天文所系列活動10／18展開

▲迎接紫金山－阿特拉斯大彗星

▲中央大學天文所舉辦系列天文活動，迎接近年最亮的彗星C/2023 A3（紫金山－阿特拉斯）。(圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學天文研究所將於10月18日舉辦一系列天文活動，迎接近年最亮的彗星C/2023 A3（紫金山－阿特拉斯），活動邀請到兩位天文專家，賴彥霖博士與林忠義博士帶領民眾認識彗星，並介紹與彗星相關的探測任務。主辦單位提供望遠鏡供民眾進行彗星觀測，在天氣良好的情況下，有機會親眼見證這顆罕見的彗星。

▲迎接紫金山－阿特拉斯大彗星

C/2023 A3（紫金山－阿特拉斯）彗星的出現，為天文愛好者帶來了一次難得的觀測機會。彗星被發現時，初步推測亮度可達0等。隨著觀測數據的增加，天文學家對它的亮度預測進行了修正，彗星的亮度比預期還暗，但仍為近年發現的最亮彗星。它於10月12日通過近地點，此後在日落後可於西南方的天空短暫可見。隨著時間的推移，彗星的仰角逐漸增高，其亮度也會逐漸減弱。10月20日前的傍晚被認為是最佳的觀測時機，天文所建議有興趣的民眾把握這段時間進行觀測。

為了迎接紫金山－阿特拉斯彗星的到來，天文所推出一系列天文活動。中央大學表示，此次活動不僅為天文愛好者提供了一次深入探索的機會，更讓民眾能夠親身參與天文現象觀測，是一次難得的學習經驗，邀請所有對天文有興趣的朋友踴躍參加。

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