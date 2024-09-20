　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小米粽致死「疑不當施用農藥釀禍」　學者教3招避免接觸托福松

▲▼ 台東部落蝸牛小米粽爆食物中毒，農藥署毒物專家再度到現場採證。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東小米粽食物中毒檢出有機磷「托福松」，學者提供3種避免接觸方式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者許敏溶／台北報導

台東蝸牛小米粽食品中毒案造成3死，並檢出有機磷「托福松」。國內學者指出，目前發現托福松殘留於小米粽，可能源於不當施用農藥或違規使用，建議民眾採取3種避免接觸方式，首先是選擇有機或通過檢驗食品，其次徹底清洗食材，尤其是水果和蔬菜，最後是避免到施用農藥的農地附近活動。

台東小米粽中毒案造成3死，衛福部調查後確認在粽子食餘檢體驗出高濃度的劇毒農藥「有機磷托福松」。疾管署則表示，根據台大法醫所回報，收件8名個案血液檢體均檢出有機磷「托福松」，與食藥署驗出托福松結果相符。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣科技媒體中心邀請研究農藥殘留監測、管理、風險分析與安全評估等的專家，根據自身研究提供解析。中央大學生命科學系特聘教授兼系主任陳師慶說明，托福松是一種有機磷農藥，主要用來控制昆蟲害蟲導致神經系統失調而致死，也會造成人類神經系統過度興奮，進而引發呼吸困難、癲癇等症狀，嚴重時可能致死。

陳師慶進一步表示，人體會接觸到危險劑量托福松的可能途徑，包括處理或施用農藥時經皮膚吸收，或者食用殘留超標的農作物或食物，也可能因暴露於托福松的環境中而吸入。「急性中毒時，托福松的致死劑量約為10至30毫克/公斤體重。」

目前發現托福松殘留於小米粽，陳師慶指出，這引發民眾關注其他米製品和葉子包裹食物，但這次問題可能源於不當施用農藥或違規使用，並非所有米製品都會受影響，只是監管機構需加強檢測以確保食品安全。

因此，陳師慶建議3種避免接觸的方式，首先是選擇有機或通過檢驗食品，其次徹底清洗食材，尤其是水果和蔬菜，最後是避免到施用農藥的農地附近活動。

虎尾科技大學生物科技系副教授沈振峯指出，一般農產品上農藥殘留濃度應不致造成嚴重急性傷害，若真是高濃度農藥殘留造成本次中毒事件，來源可能不是正常的施用農藥所致。而造成高量殘留有許多可能性，例如藥液濃度配錯、施用量不當或是採收過早（農藥未消退）等因素。

沈振峯表示，目前農業部、衛福部、通路商及農民均有農藥殘留監測與自主管制活動，雖不一定能完全避免藥殘留，但應能相當程度降低市場上農藥殘留程度，只是仍可能有不遵守安全規範的生產者。消費者可多購買生產履歷透明、有落實農藥殘留監測的農產品，食用前務必用大量清水清洗乾淨，應能多一分保障。

ET快訊
快訊／民進黨議員涉「詐500萬助理費」　法院裁定羈押禁見
快訊／檢驗出爐！　1食材托福松濃度「異常高」
白髮不送黑髮...吳沛憶靈堂代家屬答禮　淚曝「許家蓓生前心願
快訊／雨區擴大「11縣市豪大雨特報」　最新警戒區出爐
快訊／又有熱帶低壓生成　朝台灣北部海面前進
雨一天比一天猛　可能又有颱風
快訊／中信金正式放棄！確定不併新光金
快訊／5死囚有機會翻盤！　可提非常上訴
快訊／國慶晚會江蕙開唱　索票時間公布
阿嬤2年沒見到孫　兒子媳婦吐：埋在後山

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友沒駕照也沒錢！卻嫌棄「開國產車很丟臉」　他聽傻了

蝸牛小米粽中毒案驗5食材　食藥署：小米農藥濃度異常高

快訊／雨區擴大「11縣市豪大雨特報」　最新警戒區出爐　

快訊／又有熱帶低壓生成　朝台灣北部海面前進

白髮不送黑髮！吳沛憶靈堂代家屬答禮　淚曝「許家蓓生前心願」

小米粽致死「疑不當施用農藥釀禍」　學者教3招避免接觸托福松

國道客運掀漲價潮　公路局：政府補貼後「調價未超過漲幅1／3」

搭捷運坐著休息　陌生姨大力拍肩「起來讓我坐」！妹子嚇傻

快訊／國家警報大響「大雷雨狂轟7縣市」　暴雨警戒區出爐

約會驚見「妹子不是拿iPhone」喊貴　他讚：必娶女人！全場吵翻

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

女友沒駕照也沒錢！卻嫌棄「開國產車很丟臉」　他聽傻了

蝸牛小米粽中毒案驗5食材　食藥署：小米農藥濃度異常高

快訊／雨區擴大「11縣市豪大雨特報」　最新警戒區出爐　

快訊／又有熱帶低壓生成　朝台灣北部海面前進

白髮不送黑髮！吳沛憶靈堂代家屬答禮　淚曝「許家蓓生前心願」

小米粽致死「疑不當施用農藥釀禍」　學者教3招避免接觸托福松

國道客運掀漲價潮　公路局：政府補貼後「調價未超過漲幅1／3」

搭捷運坐著休息　陌生姨大力拍肩「起來讓我坐」！妹子嚇傻

快訊／國家警報大響「大雷雨狂轟7縣市」　暴雨警戒區出爐

約會驚見「妹子不是拿iPhone」喊貴　他讚：必娶女人！全場吵翻

長榮海運看Q4仍樂觀　惟美東碼頭罷工「可能性非常高」

「府城之味─海陸好食」味覺教育課程　帶領孩子探索舌尖味蕾！

快訊／憲法法庭「有條件死刑合憲」　國民黨轟：達「實質廢死」目的

女友沒駕照也沒錢！卻嫌棄「開國產車很丟臉」　他聽傻了

20歲瑪爾濟斯爺爺甜笑散步　網見年齡驚訝：看起來好年輕！

北士科議會調查報告出爐　張斯綱：招標放水！特定財團發大財

蔣卓嘉轉型「性感唱腔」　聽到自己起雞皮疙瘩

國家防災日　嘉義縣大規模震災救災動員演練

快訊／民進黨4連霸議員涉「詐500萬助理費」！　法院裁定羈押禁見

新青安8月受理撥貸戶數下滑　行庫分析3原因

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

生活熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

健忘媽狂掉手機！妹子祭1招竟撿到老公

政府發錢又加碼！女性符合資格最高領3.3萬

快訊／9縣市大雨特報　一路下到入夜

台灣「大學畢業生」傳中國失聯　親姊做最壞打算

高雄發錢了　9／27記得刷帳戶

快訊／9:21國家警報響！防災日「7級地震演練」　模擬嘉義7.3強震

雨連襲5天「周日雨最猛」　降溫時間出爐

快訊／蝸牛粽8人都驗出劇毒農藥！台大檢驗：體內均有「托福松」

低壓帶北移4天「雨一天比一天猛」　可能又有颱風

更多熱門

相關新聞

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

台東蝸牛小米粽食品中毒案造成12人中毒，其中3人死亡！台東縣衛生局長曾國平受訪時表示，在製作小米粽的曾姓阿嬤家廚房內找到一包已開封的芬普尼除蟲劑，目前已將相關資料交由檢警進行調查。

快訊／蝸牛粽8人都驗出劇毒農藥！台大檢驗：體內均有「托福松」

快訊／蝸牛粽8人都驗出劇毒農藥！台大檢驗：體內均有「托福松」

小米粽含「高濃度劇毒」不尋常！托福松0.6克就致命　來源仍是謎

小米粽含「高濃度劇毒」不尋常！托福松0.6克就致命　來源仍是謎

農藥行：托福松很臭誤食機會不高

農藥行：托福松很臭誤食機會不高

蝸牛粽檢出高濃度托福松！毒物醫：有2解毒劑

蝸牛粽檢出高濃度托福松！毒物醫：有2解毒劑

關鍵字：

小米粽農藥托福松陳師慶中央大學

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

紀卜心3度被炎上「道歉了」

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面