小米粽致死「疑不當施用農藥釀禍」　學者教3招避免接觸托福松

▲台東小米粽食物中毒檢出有機磷「托福松」，學者提供3種避免接觸方式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者許敏溶／台北報導

台東蝸牛小米粽食品中毒案造成3死，並檢出有機磷「托福松」。國內學者指出，目前發現托福松殘留於小米粽，可能源於不當施用農藥或違規使用，建議民眾採取3種避免接觸方式，首先是選擇有機或通過檢驗食品，其次徹底清洗食材，尤其是水果和蔬菜，最後是避免到施用農藥的農地附近活動。

台東小米粽中毒案造成3死，衛福部調查後確認在粽子食餘檢體驗出高濃度的劇毒農藥「有機磷托福松」。疾管署則表示，根據台大法醫所回報，收件8名個案血液檢體均檢出有機磷「托福松」，與食藥署驗出托福松結果相符。

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台灣科技媒體中心邀請研究農藥殘留監測、管理、風險分析與安全評估等的專家，根據自身研究提供解析。中央大學生命科學系特聘教授兼系主任陳師慶說明，托福松是一種有機磷農藥，主要用來控制昆蟲害蟲導致神經系統失調而致死，也會造成人類神經系統過度興奮，進而引發呼吸困難、癲癇等症狀，嚴重時可能致死。

陳師慶進一步表示，人體會接觸到危險劑量托福松的可能途徑，包括處理或施用農藥時經皮膚吸收，或者食用殘留超標的農作物或食物，也可能因暴露於托福松的環境中而吸入。「急性中毒時，托福松的致死劑量約為10至30毫克/公斤體重。」

目前發現托福松殘留於小米粽，陳師慶指出，這引發民眾關注其他米製品和葉子包裹食物，但這次問題可能源於不當施用農藥或違規使用，並非所有米製品都會受影響，只是監管機構需加強檢測以確保食品安全。

因此，陳師慶建議3種避免接觸的方式，首先是選擇有機或通過檢驗食品，其次徹底清洗食材，尤其是水果和蔬菜，最後是避免到施用農藥的農地附近活動。

虎尾科技大學生物科技系副教授沈振峯指出，一般農產品上農藥殘留濃度應不致造成嚴重急性傷害，若真是高濃度農藥殘留造成本次中毒事件，來源可能不是正常的施用農藥所致。而造成高量殘留有許多可能性，例如藥液濃度配錯、施用量不當或是採收過早（農藥未消退）等因素。

沈振峯表示，目前農業部、衛福部、通路商及農民均有農藥殘留監測與自主管制活動，雖不一定能完全避免藥殘留，但應能相當程度降低市場上農藥殘留程度，只是仍可能有不遵守安全規範的生產者。消費者可多購買生產履歷透明、有落實農藥殘留監測的農產品，食用前務必用大量清水清洗乾淨，應能多一分保障。