「證嚴上人小行星」獲國際認證　中央大學將天文成就獻慈濟

▲中央大學前校長蔣偉寧與現任校長周景揚等人前往花蓮靜思精舍，將小行星命名資料與銘板，獻給證嚴法師。（圖／慈濟基金會提供）

文／鏡週刊

國立中央大學為感念慈濟證嚴法師秉持慈悲喜捨、感恩、尊重、愛，倡導眾生平等，創辦慈濟基金會之奉獻，以該校鹿林天文台發現之編號555802小行星，命名為「Cheng yen」（證嚴上人），向「國際天文學聯合會」(International Astronomical Union, IAU）申請，於2024年8月獲IAU國際認證通過。

中央大學繼2010年10月1日將發現編號192208小行星命名為「慈濟（Tzu Chi）」小行星，由當時的校長蔣偉寧獻給慈濟創辦人證嚴法師；14年後的9月30日，中央大學前校長蔣偉寧與現任校長周景揚等人特別再前往花蓮靜思精舍，將「Cheng yen」（證嚴上人）小行星命名獲國際通過資料與銘板，獻給慈濟證嚴法師。

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中央大學周景揚校長表示，慈濟的精神根植於「慈悲」和「智慧」，以關懷之心對待每一個需要幫助的人。證嚴法師以身作則，將這一精神實踐於社會各個層面，無論是對於災後重建、醫療援助、環境保護，還是貧困弱勢群體的關懷，慈濟的足跡無處不在，此次小行星的命名，期許這份理念能高掛天空，世世代代傳承。

中央大學指出，慈濟創立逾半個世紀，長期致力推動慈善服務與急難救助，不分國家、種族、宗教與政治信仰，迄今援助136個國家與地區。其創辦人證嚴法師於慈善、醫療、教育、人文、國際賑災和環境保護工作的努力不遺餘力，讓國際看見台灣，也促使許多人更加樂於行善。

中央大學鹿林天文台位在2862公尺的高山，在2002年發現第一顆小行星後，之後在2006年至2009年大爆發，發現了800多顆，它們主要位於木星和土星之間。

根據國際天文學聯合會的規定，其中得到確認的，便可以由發現者予以命名。中央大學表示，鹿林天文台發現的800多顆小行星中，其中有100多顆取得命名權，要為一顆小行星完成命名，則要花好幾年的時間。

此次，中央大學向「國際天文學聯合會」(International Astronomical Union, IAU）申請命名為「Cheng yen」（證嚴上人）的小行星編號為555802。該小行星是於2007年6月6日由中央大學鹿林天文台林啟生及美國馬里蘭大學的葉泉志博士共同發現，大小約1公里，繞行太陽一圈3.63年（軌道週期），離太陽最近時（近日點）為2.77億公里，最遠時（遠日點）為4.31億公里。

申請內容說明為：「證嚴法師1937年生，秉持慈悲喜捨、感恩尊重愛的理念，倡導眾生平等，創辦慈濟基金會，一個台灣的國際人道主義組織。致力於慈善、醫療、教育、人文、國際賑災和環境保護工作，啟發了無數人勇於行善助人，期許給人間一個友善的社會、乾淨的地球」。

此一申請說明獲IAU小天體命名工作組（Working Group Small Bodies Nomenclature, WGSBN)審查通過，於2024年8月15日出版的第4卷第11期《小天體命名公告》(WGSBN Bulletin Volume 4,#11)正式發佈。

中央大學指出，卓越的天文研究成果，充份展現台灣人以小搏大、努力不懈的精神。期許透過「Cheng yen」（證嚴上人）小行星的命名與頒贈，感恩慈濟「大我無私、大愛無痕」精神，淨化人心、祥和社會。

證嚴法師謙稱，何德何能可以接受這樣的榮耀。今天得到這麼大的勉勵禮物，都是全球慈濟人的投入。慈濟剛創辦時是從日存五毛錢開始，從花蓮訪貧關懷開始，五十多年後，如今每天面對著國際間的事情，透過科技，與全球慈濟人對話，了解慈濟人的慈善足跡。證嚴法師以自己曾與太空人的對話，以及全球慈濟人關懷擁抱受災者的故事，闡述佛法的真空妙有。證嚴法師說：「很感恩大家共同感受到這份鼓勵，慈濟要更積極、邁向永續。」



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