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民雄警健走活動協助交安　呼籲注意交通安全及反詐騙

▲▼ 嘉義縣民雄分局協助鄉公所交管 。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 嘉義縣民雄分局協助鄉公所健走活動及交管   。（圖／民雄分局提供）

嘉義縣民雄鄉公所日前舉辦「2024民雄鄉打貓荷你藕遇來健走暨農特產推廣活動」活動，吸引了約一千伍佰多名來自民雄鄉在地及嘉義各地的健走愛好者，共同以雙腳探索民雄鄉的自然與人文之美。民雄分局除了協助交管也到場進行交通及反詐騙宣導。

▲▼ 嘉義縣民雄分局協助鄉公所交管 。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 嘉義縣民雄分局健走交管同步交通安全及反詐騙宣導   。（圖／民雄分局提供）

本次活動以民雄鄉在地「蓮藕」為主題，串連起各種特有農產品的農村風情，讓每位參與者透過健走親身感受民雄鄉的獨特魅力。民雄分局為維護活動過程交通安全、順暢，特別規劃勤務於健走活動沿線各路口協助交通指揮管制。活動過程中，民雄警方也在會場擺設攤位，藉由趣味問答方式進行交通安全、反詐騙宣導，並贈送精美宣導品。

▲▼ 嘉義縣民雄分局協助鄉公所交管 。（圖／民雄分局提供）

民雄分局表示，詐騙手法不斷推陳出新，目前最常見的詐欺手法例如：假投資、假網購、解除分期付款、假交友、假簡訊、假檢警…等，利用互動式宣導啓發民眾分辨詐騙話術及手法，時時提高警覺，避免落入詐騙集團的陷阱，形成全民防詐意識。同時加強針對「路口慢看停，行人停看聽」、「路口停讓，行人先行」…等交通安全宣導，希望用路人均能快快樂樂出門，平平安安回家。

▲▼ 嘉義縣民雄分局協助鄉公所交管 。（圖／民雄分局提供）

民雄分局呼籲用路人駕駛車輛行經路口、設有行人穿越道（斑馬線）及其他依法可供行人穿越之路口時，務必「停車」讓行人先行通過。車輛駕駛應做到「慢、看、停」：慢-路口放慢速度，看-注意周遭人車，停-停讓行人通過。同時也請行人要遵守交通規則，強調行人不應任意於路段中違規穿越道路，應走行人穿越道、天橋或地下道。行人也要做到「停、看、聽」，停-在安全地點停等，看-遵守號誌且秒數足夠再通過，過馬路不分心盯住來車，聽-注意車輛警示音。所有用路人應建立「路口停讓」正確觀念及「以人為本」的交通文化。

 
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民雄分局詐騙宣導民雄鄉公所健走

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