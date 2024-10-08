嘉義民雄健走活動　警方宣導行車及用路安全

▲嘉義縣民雄鄉體育會舉辦「台灣酵素村健走趣」，警方協助交安並結合交通安全宣導 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉體育會於10月6日清晨，在一片和煦晨光與清新的鄉間微風中，舉辦了「台灣酵素村健走趣」活動，吸引了超過千名來自嘉義各地及外縣市的健走愛好者，共同以雙腳探索民雄鄉的自然與人文之美。

活動以民雄台灣酵素村──菁埔貓世界為主題，串連起在地特有的農村風情與酵素產業，讓每位參與者透過健走親身感受民雄鄉的獨特魅力。民雄鄉體育會理事長黃國雅表示：「我們希望能透過健走這樣一個簡單卻意義深遠的活動，把大家聚集起來，用雙腳去認識我們生活的土地，感受這片鄉土的脈動與人情味。」活動當天，參與者們迎著晨光，踏過蜿蜒的小徑，眼前是豐收的田野、綠意盎然的酵素果園，耳邊是彼此的歡聲笑語與沿路鄉親親切的問候，讓人不僅運動健身，更深深感受到鄉里間溫暖的互動與情感連結。

本次活動在鄉親們的歡笑聲中圓滿結束，但那份連結彼此的溫暖情誼，將持續在民雄這片土地上生根發芽，繼續傳遞、延續。民雄分局為維護活動過程交通安全、順暢，特別規劃勤務於健走活動沿線各路口協助交通指揮管制。活動過程中同時加強針對「路口慢看停，行人停看聽」、「路口停讓，行人先行」…等交通安全宣導，希望用路人均能快快樂樂出門，平平安安回家。