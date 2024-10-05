嘉義民雄分局查獲喪屍菸分裝場　抄出千顆電子菸彈+現金百萬

▲▼ 民雄分局查獲第三級毒品喪屍菸分裝場，並扣押現金百萬 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄警分局稍早偵破毒品案件，溯源發現上游疑似藏身於臺南市區出租套房，該販毒集團涉嫌使用於今年8月5日列管為第三級毒品「依托咪酯」，混合菸油製成電子菸彈，以網路作為販賣管道，販賣給青少年，施用後因會造成無法思考、異常顫抖，宛如喪屍一般，也被外界稱為新興的「喪屍毒品」、「上頭電子菸」，組成專案小組後展開查緝。

警方持續追查，掌握臺南地區32歲王姓男子及29歲郭姓女子涉有重嫌，案經嘉義縣警察局民雄分局、刑警大隊共組專案小組偵辦，並報請臺灣臺南地方檢察署智股沈昌錡檢察官指揮偵辦，將王、郭2嫌查緝到案，查扣「依托咪酯」菸油4628.6公克、菸彈成品326顆、分裝工具一批及販毒所得162萬餘元，全案依違反毒品危害防制條例移請臺南地方檢察署偵辦。

經查王、郭2嫌以第三級毒品「依托咪酯」作為原料，製造、分裝電子菸彈，於臺南、嘉義地區進行販售，從中牟取暴利，本次所查獲的原料，共計可製作、分裝約1000顆電子菸彈，加上完成品菸彈，市價逾新臺幣200萬元，所幸警方及時查獲，避免大量毒品流入市面。

警方表示，毒販將「依托咪酯」混入菸油內製成電子菸彈，販售予夜店、KTV等處，並於網路上販售，成為青少年普遍濫用之新興毒品，甚至有人吸食毒菸彈後駕車，因無法思考及控制行動，造成重大死亡車禍，為此行政院已於今年8月5日將依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯3類新興毒品列為三級毒品，檢警依毒品罪全面查緝，製造、運輸、販賣可重判7年以上有期徒刑、另毒駕致死最重可判刑10年。