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台南辦理親子鐵道健走　黃偉哲邀民眾一起健走迎接好心情

▲「2024愛你好心情～親子鐵道健走行」活動，早上於新營區公誠國小開走，市長黃偉哲特地到健走起點新營公誠國小校門口，和參與健走的民眾加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2024愛你好心情～親子鐵道健走行」活動，早上於新營區公誠國小開走，市長黃偉哲特地到健走起點新營公誠國小校門口，和參與健走的民眾加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

世界衛生組織（ WHO）訂每年 9月 10日為「世界自殺防治日」、10月 10 日為「世界心理健康日」，為倡導心理健康的重要性，台南市衛生局14日舉行「2024愛你好心情～親子鐵道健走行」活動，早上於新營區公誠國小開走，市長黃偉哲特地到健走起點新營公誠國小校門口，和參與健走的民眾加油打氣，議員沈家鳳也到場支持。

市長黃偉哲表示，台南市政府相當重視市民心理健康，將每年9月10日至 10月10日定為台南市「心理健康月」，健走活動更能帶來身心健康，期盼市民朋友培養健康生活型態，保持好心情維持身心健康。

▲「2024愛你好心情～親子鐵道健走行」活動，早上於新營區公誠國小開走，市長黃偉哲特地到健走起點新營公誠國小校門口，和參與健走的民眾加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局表示，今年「心理健康月」主題為「改變自殺敘事~從心開始對話」，期間衛生局 結合各局處、醫療院所及民間單位規劃一系列活動，宣導倡議心理健康的重要性。

好心情健走自 105 年起，至今已辦理第 9 年，即將邁向第 10 年，其中活 動規劃透過親子家庭健走活動，倡導多元休閒娛樂與運動，藉著健走紓解心 理壓力、增進親子情感及家庭朋友間之互動，活絡地方情感帶動地方民眾參 與運動。此次帶著「好心情」迎著微風自新營區公誠國小為起點，經鐵道地景公園至長勝營區綠色步道來回健走（約 5.6 公里），中途設有補給站、拍照打卡站、工作人員也駐點及指引，返回終點交回闖關卡，並填寫心情溫度計及滿意度問卷，帶著快樂心情領取紀念品及摸彩，讓活動在充滿「快樂好心情」的氛圍。

▲「2024愛你好心情～親子鐵道健走行」活動，早上於新營區公誠國小開走，市長黃偉哲特地到健走起點新營公誠國小校門口，和參與健走的民眾加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

衛生局呼籲市民朋友，培養健康促進生活型態保持身心健康，如均衡飲食、睡眠 充足及人際互相關心，此外適當運動、健走可強化身體健康，大腦亦會分泌 β-腦內啡，可以提振心情、產生愉快，進而消除緊張及緩解心理壓力。市民 朋友如有心情問題，請撥打 24 小時免付費安心專線 1925(依舊愛我)。

▲「2024愛你好心情～親子鐵道健走行」活動，早上於新營區公誠國小開走，市長黃偉哲特地到健走起點新營公誠國小校門口，和參與健走的民眾加油打氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

倘若有心理困擾及精神疾病照護上的需求，衛生局提供 43 處免費心理諮商據點服務，上班時間可撥打預約電話(06)3352982，亦提供晚間諮商時段服務上班族 的市民朋友；此外，也可就近諮詢鹽水區、北區及善化區社區心理衛生中心，亦歡迎下載心情溫度計 APP，隨時了解心情指數，一起營造心理健康新生活。

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