邱奕勝向監委「告狀」　中央統籌分配稅款對桃園不公！

▲桃園市議長邱奕勝(左二)向監委「告狀」指出，中央統籌分配稅款對桃園不公！(圖／市議會提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議長邱奕勝21日的到市議會巡察的監察委員賴鼎銘、蕭自佑等人表示，桃園自103年升格為直轄以來，今年邁入第11年，人口成長為六都之冠，人口數已突破230萬大關。相較人口僅186萬的台南市，每年都比桃園市多獲得約90億的中央分配財源，年復一年不但對桃園相當不公，也造成沉重的財政負擔。

邱議長認為，因應人口增加，以及隨之而來的教科文等預算需求急速增長，而鐵路地下化、捷運等多項重大建設工程正剛起步，這些建設都需要龐大的財政支出，但中央所給予財源分配基準，卻仍引用十幾年前準直轄市的標準，桃園所獲得的統籌分配稅款及一般性補助款，始終為六都之末！

面對財政現況，邱議長進一步表示，雖然桃園已積極開拓財源來因應龐大的財政支出，然而，近年如標售公有土地所創造的財源，不能作為城市發展的長久之計，需賴中央給予桃園更公平、合理的財源分配。

桃園的人口、產業快速成長，是重大建設正要起步的新興城市，所需負擔的建設經費，遠比已開發的都會城市高，邱議長建議，中央應更靈活調整財政劃分基準，給予各縣市公平、合理的財政分配。

會中監察委員關切桃園地方稅收占總預算歲出的比例，議會主管表示，以去年決算統計資料，地方稅收約占歲出之3成，中央補助的財源僅占歲出之2成5，市府仍需負擔剩餘的45%，財政負擔相當沉重。

監察院113年度地方機關巡察委員賴鼎銘、蕭自佑等人士，今日至桃園市議會拜會，由邱奕勝議長率一級主管親自接待，雙方就地方財政、重大建設等議題進行交流座談。監察委員表示，地方機關巡察的目的，主要是透過實地走訪，關心民情、聽取地方發展的需求，並瞭解市政發展上的困境，促進中央與地方之間的溝通，使地方反映的問題能及時獲得回應。