怒批中央一般性補助款對桃園不公　徐其萬肯定市府團隊施政

▲徐其萬怒批中央一般性補助款對桃園不公，肯定市府團隊施政。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員徐其萬28日於市議會市政總質詢，肯定市府團隊用心施政，讓人民有感，抨擊中央對桃園市的一般性補助款，全國排名第17，顯然不公，要求中央重視桃園的建設及發展。爭取增設無人機配備，提高市府行政效率。加強桃捷應變能力。

徐其萬表示，他對張善政市長及團隊施政表達肯定及鼓勵，不管是五星或是四星半市長，最重要的是讓市民有感，期盼各局處一起努力。張市長表示，不管民調第幾名，都有努力空間，其實第一名也是一樣，希望自己對自己的表現，能持續超越過去的自己，爭取更多的表現，讓市民能夠看到，民調自然就會上來。

徐其萬不平指出，民進黨政府中央給桃園市一般性補助款69.09億元，全國22縣市排名17，如此對待桃園，非常不公平也不合理，讓桃園市整體建設受到影響。

根據主計總處資料顯示，2021年我國工業及服務業生產總額42兆元，以台北市9.5兆元居冠，另逾4.5兆元者包括：桃園市4.8兆元、新北市4.8兆元、高雄市4.7兆元，以及台中市4.5兆元，合計貢獻全體六成七的生產總額。希望中央重視，關心桃園市的建設。