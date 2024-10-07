　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

印尼看護來台5月產嬰被轟假　雇主協會曝「男嬰去向」嗆廢監察院

請移工顧阿嬤竟躺床「生小孩」　家屬傻眼：還要幫忙做月子

▲家中請來移工照顧阿嬤，豈料移工竟直接在床上生小孩。（圖／翻攝自爆料公社APP）

記者鄒鎮宇／綜合報導

有網友PO出監視器畫面指出，請來照顧阿嬤的外籍移工，竟躺在阿嬤床上生子，卻無法因此解雇，讓監察委員王幼玲痛批報導未求證，質疑真實性。對此，雇主協會表示，此事就是真的，不懂為何要被說為造謠。

該段監視器畫面顯示，一名外籍看護躺在床上蓋著棉被，幾分鐘後產下嬰兒，一旁則有一名阿嬤坐在輪椅上。雇主親友指出，法規規定不能驗孕，因此移工到家5個多月就生產，且目前也不能換人並幫忙坐月子，感到心力交瘁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，監察委員王幼玲表示，「真是可笑，這篇報導到底有沒有求證啊？移工懷孕自己在床上生產，家裡的人都看不出她懷孕的肚子嗎？如果雇主要幫忙照顧產婦和新生兒 也沒有問題呀？如果沒有能力可以合議解除契約 ，再另行僱用其他移工。這位移工可以尋求安置，待產後再轉換雇主。這些都是現有的措施。這篇報導還誇張其事，挑起矛盾，居心叵測。他的家人最好都沒有聘僱移工的需求。相關規定完全無知。」

真是可笑，這篇報導到底有沒有求證啊？移工懷孕自己在床上生產，家裡的人都看不出她懷孕的肚子嗎？如果雇主要幫忙照顧產婦和新生兒 也沒有問題呀？如果沒有能力可以合議解除契約 ，再另行僱用其他移工。這位移工可以尋求安置，待產後再轉換雇主。這些都是現有的措施。這篇報導還誇張其事，挑起矛盾，居心叵測￼。他的家人最好都沒有聘僱移工的需求。相關規定完全無知。￼

王幼玲發佈於 2024年10月6日 星期日

針對王幼玲的發言，社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會（雇主協會）表示，該名印尼籍看護5月來台，並在9月11日生產，事後坦言檢查時拿朋友的檢體過關，刻意隱瞞懷孕的事實，且孩子的父親在印尼。

雇主協會表示，若監委懷疑消息是假的，可以去問印尼辦事處，且此消息很早就在各大群組傳開了，印尼朋友都知道在台灣產檢、生產可以用健保，「就只有中華民國勞動部、監察委員，繼續裝瞎或裝傻，粉飾太平，甚至有監察委員責怪雇主沒有看出外勞懷孕、沒有關心、甚至建議讓外勞去安置，難道自己要再聘一個？甚至監委質疑，幫忙做月子帶小孩有什麼困難嗎？是要失能的阿嬤顧？還是要顧阿嬤的家屬顧？還是仲介顧？」

雇主協會直言，監委不知道逃逸外勞將近9萬，且外勞花掉勞保、健保很多錢嗎？「這樣的監察院，儘早廢掉才是113歲的中華民國之福」，「這個外籍看護在北部科技重鎮，目前算是給雇主有個交代，結局會是小孩會送回印尼讓家人顧，畢竟孩子的爸在印尼。至於這個拿假的檢體來台工作的移工，據說會繼續照顧原來的阿嬤。但會不會履行合議，在鬆散不履行合約的台灣，只有天曉得」。

雇主協會表示，他們嚴正要求衛生福利部把外籍勞工入境要檢查的健檢項目納入妊娠檢驗、愛滋檢驗，並且要證明沒有罹患重大疾病如癌症。並且讓外籍人士用私人保險，來支應在台期間的可能醫療支出，而不能用中華民國繳稅來的全民健康保險，「出國前就明知懷孕，刻意隱藏，不到5個月就生產，為什麼要弱勢重症失能的家庭負責？若仲介知情也沒告知，台灣仲介可以跟國外仲介求償，補償雇主照護空窗期的額外支出跟精神損傷」。

雇主協會負責任發言，這是千真萬確的外勞懷孕事實，畢竟雇主比誰都希望外勞平安無事、老人家有人顧，何須造謠？聽聞： 1、印尼外籍看護5月來台 2、9月11日在受照顧者-阿嬤的床上把小孩生下來 3、外勞接受詢問時承認，她檢查的時候拿的檢體是「朋友的」，不是自己的，所以隱瞞懷孕事實 4、孩子的爸在印尼 中華民國監察委員懷疑這個消息是假的？可以去問印尼辦事處，可以去問眾多的印尼朋友們，他們群組早就傳開了，各位雇主可以問問你們家的印尼看護，這個案的故事都已經傳地沸沸揚揚，他們也都知道在台灣產檢、生產都可以用健保。就只有中華民國勞動部、監察委員，繼續裝瞎或裝傻，粉飾太平，甚至有監察委員責怪雇主沒有看出外勞懷孕、沒有關心、甚至建議讓外勞去安置，難道自己要再聘一個？甚至監委質疑，幫忙做月子帶小孩有什麼困難嗎？是要失能的阿嬤顧？還是要顧阿嬤的家屬顧？還是仲介顧？ 對自己國人毫無憐憫之心，「監察」不到逃逸外勞將近9萬，外勞花掉勞保、健保巨多錢？這樣的監察院，儘早廢掉才是113歲的中華民國之福！ 今天，甚至還有仲介群組說這個消息太誇張，所以雇主們，你們也可以回頭問問自己仲介有沒有聽聞。沒聽過的仲介，甚至認定這案件不為真的仲介，代表消息不靈通，可能是靠行，也不夠專業，下次別找這個仲介了，亂帶消息裝懂，怎麼服務客人？ 最後，這個外籍看護在北部科技重鎮，目前算是給雇主有個交代，結局會是小孩會送回印尼讓家人顧，畢竟孩子的爸在印尼。至於這個拿假的檢體來台工作的移工，據說會繼續照顧原來的阿嬤。但會不會履行合議，在鬆散不履行合約的台灣，只有天曉得！ 監察院、勞動部不以照顧自己國民為優先，是目前外勞亂象的始作俑者。雇主協會嚴正要求衛生福利部把外籍勞工入境要檢查的健檢項目納入妊娠檢驗、愛滋檢驗，並且要證明沒有罹患重大疾病如癌症。並且讓外籍人士用私人保險，來支應在台期間的可能醫療支出，而不能用中華民國繳稅來的全民健康保險。 出國前就明知懷孕，刻意隱藏，不到五個月就生產，為什麼要弱勢重症失能的家庭負責？若仲介知情也沒告知，台灣仲介可以跟國外仲介求償，補償雇主照護空窗期的額外支出跟精神損傷吧？ 外籍看護工生產，到底關弱勢重症雇主什麼事？如果彼此資訊透明，懷孕五個月雇主還要引進，那就兩造同意我們吃瓜群眾沒意見，但隱瞞懷孕讓雇主聘僱金門進來後面臨空窗，叫做詐欺吧！ #阿嬤移工生小孩 #專業助產婆 #坐月子 #顧小孩 #監察院 #勞動部 #國家人權委員會 #台權會 #王幼鈴 #黑寶寶製造機 #詐欺

社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會（雇主協會） 發佈於 2024年10月7日 星期一

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
台東離奇死亡車禍　死者7天前才因竊盗被聲押未准

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／東北季風狂灌水　10縣市豪雨升級「大雷雨」加碼夜襲

印尼看護來台5月產嬰被轟假　雇主協會曝「男嬰去向」嗆廢監察院

女大生帶男友見家長　媽嫌「身高太矮」勸分手：沒男子氣概

東山鴨頭內戰！墾丁「大腸頭賣250元」　同業：太貴了

諾貝爾生醫獎得主發現微型RNA　中研院已發展漸凍症治療預測

獨／一代股神「阿土伯」病逝享耆壽90歲　「生前住院數月」病況曝光

墾丁「滷味7樣510元」她聽價格嚇到　店家1關鍵讓網友挺了

快訊／一代股神「阿土伯」驚傳過世　享耆壽90歲

4生肖事業運爆發　10月份收穫滿滿「華麗大翻身」

「寒露」補財庫5生肖運勢爆棚！屬牛有事業財、第一名幸運之神靠攏

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

東海女大生今火化+告別式...同學淚崩　肇事司機現身鞠躬弔唁

快訊／東北季風狂灌水　10縣市豪雨升級「大雷雨」加碼夜襲

印尼看護來台5月產嬰被轟假　雇主協會曝「男嬰去向」嗆廢監察院

女大生帶男友見家長　媽嫌「身高太矮」勸分手：沒男子氣概

東山鴨頭內戰！墾丁「大腸頭賣250元」　同業：太貴了

諾貝爾生醫獎得主發現微型RNA　中研院已發展漸凍症治療預測

獨／一代股神「阿土伯」病逝享耆壽90歲　「生前住院數月」病況曝光

墾丁「滷味7樣510元」她聽價格嚇到　店家1關鍵讓網友挺了

快訊／一代股神「阿土伯」驚傳過世　享耆壽90歲

4生肖事業運爆發　10月份收穫滿滿「華麗大翻身」

「寒露」補財庫5生肖運勢爆棚！屬牛有事業財、第一名幸運之神靠攏

賓士「電動廂型車VAN.EA」首度現身！原型車公路測試中最快2026開賣

中國《咒術》五條悟Coser表演人體切割魔術　半身逛動漫展網笑翻

快訊／台南南區追撞車禍　小客車衝撞倒垃圾民眾、垃圾車8傷5送醫

「港版孫藝真」梁超怡為挽救人氣拚了！　邪惡視角大秀事業線辣暈

快訊／東北季風狂灌水　10縣市豪雨升級「大雷雨」加碼夜襲

法拉利「全新V12引擎超跑」預告本月登台！12Cilindri車名簡單直白

味全龍第5戰鏖戰11局再見安打獲勝　逆勢奪二軍總冠軍

怕詐騙！　金融研訓院開課為社福機構提升金融素養

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

生活熱門新聞

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

即／10縣市豪雨升級　大雷雨加碼夜襲

大學「10大最有價值科系」出爐： 薪資6位數起跳

帝王蟹旺季來了！盤價腰斬餐廳齊推優惠搶客

32歲日男擇偶「E罩杯以上」　網見條件喊：隨便挑

準備發大財！「4星座」10月財運迅速飆升

阿土伯90歲辭世　生前情況曝光

印尼看護產嬰被轟假　雇主協會曝「男嬰去向」

一代股神「阿土伯」病逝　享耆壽90歲

東山鴨頭內戰！墾丁大腸頭250元被同業嫌貴

墾丁滷味7樣510元　店家1關鍵讓網友挺了

「寒露」5生肖運勢爆棚！

「邪惡1飲品」比鮮奶茶好喝！內行大推名單

搭Uber花4585元...官方指截圖造假！妹子反擊了

更多熱門

相關新聞

經部官員涉光電弊案還可接觸同業務　監院糾舉「急速調離現職」

經部官員涉光電弊案還可接觸同業務　監院糾舉「急速調離現職」

經濟部能源署組長林文信涉嫌力暘集團光電弊案，今年4月底遭台南地檢起訴，監委蔡崇義、王麗珍認為，雖該署已將其職務調整為專門委員，但仍有接觸光電業務之可能，為確保行政機關之公正、中立、客觀形象，有急速處分予以調離現職之必要，監察院也通過糾舉，全案移送經濟部部長依法處理。

童綜合社工獲卓越獎

童綜合社工獲卓越獎

即／東豐快工程移工遭大量鋼筋掩埋　無生命跡象

即／東豐快工程移工遭大量鋼筋掩埋　無生命跡象

房看到快崩潰！內行曝：距離買到那天不遠了

房看到快崩潰！內行曝：距離買到那天不遠了

俄富豪自爆捐精誕逾100子女　擬公布DNA認親

俄富豪自爆捐精誕逾100子女　擬公布DNA認親

關鍵字：

外籍移工監委雇主協會生子移工生產

讀者迴響

熱門新聞

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

即／10縣市豪雨升級　大雷雨加碼夜襲

PCB廠有大事宣布　競國明起暫停交易

大學「10大最有價值科系」出爐： 薪資6位數起跳

台南賓士追撞垃圾車　7人受傷送醫

AV女優全裸陳屍床上　遭砍多刀斃命

黃小柔遭演藝圈大哥性騷「錄影抓她私密處」

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

帝王蟹旺季來了！盤價腰斬餐廳齊推優惠搶客

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」

Dcard大書小三疑是慣犯「2受害者加碼爆料」

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

32歲日男擇偶「E罩杯以上」　網見條件喊：隨便挑

準備發大財！「4星座」10月財運迅速飆升

更多

最夯影音

更多

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面