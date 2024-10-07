印尼看護來台5月產嬰被轟假　雇主協會曝「男嬰去向」嗆廢監察院

▲家中請來移工照顧阿嬤，豈料移工竟直接在床上生小孩。（圖／翻攝自爆料公社APP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有網友PO出監視器畫面指出，請來照顧阿嬤的外籍移工，竟躺在阿嬤床上生子，卻無法因此解雇，讓監察委員王幼玲痛批報導未求證，質疑真實性。對此，雇主協會表示，此事就是真的，不懂為何要被說為造謠。

該段監視器畫面顯示，一名外籍看護躺在床上蓋著棉被，幾分鐘後產下嬰兒，一旁則有一名阿嬤坐在輪椅上。雇主親友指出，法規規定不能驗孕，因此移工到家5個多月就生產，且目前也不能換人並幫忙坐月子，感到心力交瘁。

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對此，監察委員王幼玲表示，「真是可笑，這篇報導到底有沒有求證啊？移工懷孕自己在床上生產，家裡的人都看不出她懷孕的肚子嗎？如果雇主要幫忙照顧產婦和新生兒 也沒有問題呀？如果沒有能力可以合議解除契約 ，再另行僱用其他移工。這位移工可以尋求安置，待產後再轉換雇主。這些都是現有的措施。這篇報導還誇張其事，挑起矛盾，居心叵測。他的家人最好都沒有聘僱移工的需求。相關規定完全無知。」

真是可笑，這篇報導到底有沒有求證啊？移工懷孕自己在床上生產，家裡的人都看不出她懷孕的肚子嗎？如果雇主要幫忙照顧產婦和新生兒 也沒有問題呀？如果沒有能力可以合議解除契約 ，再另行僱用其他移工。這位移工可以尋求安置，待產後再轉換雇主。這些都是現有的措施。這篇報導還誇張其事，挑起矛盾，居心叵測￼。他的家人最好都沒有聘僱移工的需求。相關規定完全無知。￼ 由王幼玲發佈於 2024年10月6日 星期日

針對王幼玲的發言，社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會（雇主協會）表示，該名印尼籍看護5月來台，並在9月11日生產，事後坦言檢查時拿朋友的檢體過關，刻意隱瞞懷孕的事實，且孩子的父親在印尼。

雇主協會表示，若監委懷疑消息是假的，可以去問印尼辦事處，且此消息很早就在各大群組傳開了，印尼朋友都知道在台灣產檢、生產可以用健保，「就只有中華民國勞動部、監察委員，繼續裝瞎或裝傻，粉飾太平，甚至有監察委員責怪雇主沒有看出外勞懷孕、沒有關心、甚至建議讓外勞去安置，難道自己要再聘一個？甚至監委質疑，幫忙做月子帶小孩有什麼困難嗎？是要失能的阿嬤顧？還是要顧阿嬤的家屬顧？還是仲介顧？」

雇主協會直言，監委不知道逃逸外勞將近9萬，且外勞花掉勞保、健保很多錢嗎？「這樣的監察院，儘早廢掉才是113歲的中華民國之福」，「這個外籍看護在北部科技重鎮，目前算是給雇主有個交代，結局會是小孩會送回印尼讓家人顧，畢竟孩子的爸在印尼。至於這個拿假的檢體來台工作的移工，據說會繼續照顧原來的阿嬤。但會不會履行合議，在鬆散不履行合約的台灣，只有天曉得」。

雇主協會表示，他們嚴正要求衛生福利部把外籍勞工入境要檢查的健檢項目納入妊娠檢驗、愛滋檢驗，並且要證明沒有罹患重大疾病如癌症。並且讓外籍人士用私人保險，來支應在台期間的可能醫療支出，而不能用中華民國繳稅來的全民健康保險，「出國前就明知懷孕，刻意隱藏，不到5個月就生產，為什麼要弱勢重症失能的家庭負責？若仲介知情也沒告知，台灣仲介可以跟國外仲介求償，補償雇主照護空窗期的額外支出跟精神損傷」。