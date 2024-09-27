總預算再增144億！桃園議長籲張善政力爭分配款公平合理

▲桃園市議會定期大會開幕。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會議長邱奕勝27日於第三屆第4次定期大會開議表示，本次定期會主要審議114年度桃園市總預算案，市政府明年歲出編列1711.98億元，其中較大重要建設項目包括捷運及鐵路地下化工程籌編153億1,463萬元、桃園航空城建設也籌編144億4,069萬元，114年度預算案相較113年度增加了144億元。

議長邱奕勝表示，預算的增加代表桃園市進入全方位建設時代，相對財務負擔越來越沈重。桃園自升格以來，人口增長位居全國首位，但獲得的中央統籌分配稅款及一般性補助款卻始終是六都最低，限制了桃園未來的發展，要求市府應持續爭取對桃園更公平更合理的資源分配。

提到眾所矚目的捷運綠線工程，截至113年8月進度58.79%，議長也呼籲市府全心投入，排除各項施工障礙，達成119年主線通車的目標。另也提示張善政市長領導的市府團隊，在悠關桃園未來發展的航空城、鐵路地下化等重大建設，應持續不斷的努力。

有關上次定期會議員關心的議題中：衛福部在5月中同意調整次醫療區計畫，新增八德次醫療區，議長呼籲市府加速籌建桃園市立醫院。而桃園捷運日運量激增，為因應日漸增加的運量需求，也督促市府提早規劃，全面增加營運班次。而關於第二行政園區、社會住宅、居住正義、老舊社區都更等，也一併請市府團隊重視解決。

根據桃園市審計處112年度桃園市總決算審核報告，檢討桃園市政府缺失，包括：部分機關歲出預算執行率偏低、市立美術館減項發包導致增加財政負擔、下水道系統建設未能如期發展、加強捷運建設財務規劃、部分停車場營運管理未符預期等，議長促請市府能虛心檢討，全力改善，造福桃園市民。