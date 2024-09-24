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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

經部官員涉光電弊案還可接觸同業務　監院糾舉「急速調離現職」

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

經濟部能源署組長林文信涉嫌力暘集團光電弊案，今年4月底遭台南地檢起訴，監委蔡崇義、王麗珍認為，雖該署已將其職務調整為專門委員，但仍有接觸光電業務之可能，為確保行政機關之公正、中立、客觀形象，有急速處分予以調離現職之必要，監察院也通過糾舉，全案移送經濟部部長依法處理。

根據監察院公告糾舉案文，能源署於林文信遭檢察官起訴後，怠於調整其職務，因媒體於113年8月25日報導「涉弊官員審光電案恐上下其手」，引發外界質疑，能源署才於113年9月3日簽呈經濟部，請該部核准免除林文信組長職務，改將其職務調整為專門委員，派至署長室工作。

不過，經監察院調查，林文信工作項目包括「襄助機關首長文稿審核、襄助重要專案及綜合業務之規劃與推動」，工作權責更明列「本職務基於職掌上所作適當建議或決定，對本單位或機關業務推展及興革具有影響力或約束力」，能源署截至監察院調查詢問時，並未以公文明確禁止林員處理光電業務，仍有接觸光電業務之可能，難謂無實質影響力。

監察院指出，能源署對林員職務調整之情形，難認妥適，為確保行政機關之公正、中立、客觀形象，實有急速處分予以調離現職之必要，爰依憲法第97條第2項及監察法第19條第1項之規定提案糾舉，移送經濟部部長依法處理。

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