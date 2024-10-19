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「非不得已」情況才會提釋憲　政院人士：仍期待朝野和諧解決僵局

▲行政院長卓榮泰立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰立法院備詢前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算僵局未解，立法院長韓國瑜預計下周一繼續召開朝野協商尋求共識，但行政院長卓榮泰昨（18日）拋出擬聲請釋憲的想法，引來在野陣營不滿。對此，政院人士強調，昨日院長僅是表明行政院在憲政架構下應有的立場與態度，並沒有想激化對立的動機，而是非常中性的表態；此外，目前尚未到「非不得已」的情況，仍希望透過協商方式，在朝野和諧的氛圍下解決僵局。

卓榮泰昨赴立法院備詢前，於臉書重申行政院對於預算案編列的基本原則，強調立法院必須遵守《憲法》、《預算法》，不能違法要求行政院編列任何預算，「否則此例一開，接踵而來的是無止盡侵犯行政權」。他也表態，面對目前的僵局，若不得已行政院必須思考是否將依法聲請釋憲，請憲法法庭做出公正的判決。

政院人士表示，目前行政院仍希望透過協商的方式，在朝野和諧的氛圍下解決僵局，而下週一（21日）立法院長韓國瑜將再次主持朝野協商，政院期待後續的結果，目前尚未到卓院長臉書所指「若非不得已」的情況，因此沒有所謂準備的狀況或進度能夠說明。

政院人士強調，行政院是憲政機關，行使職權不能違反憲政原理，立法院也應謹守憲政份際，卓院長昨日的發文與回應，都是在憲法的基礎下，表明行政院在憲政架構下應有的立場與態度，並沒有激化對立的動機，而是非常中性的表態。

政院人士重申，依據《憲法》第70條的精神以及《預算法》第91條的規定，禁伐條例當初在修訂時，並沒有徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源，而預算編列權的憲法權責在於行政院，因此未來立法院必須遵守《憲法》、遵守《預算法》，不能以違憲、違法的任何程序，要求行政院編列任何預算。否則此例一開，接踵而來的是無止盡侵犯行政權的各種行為。

政院人士強調，在立法院願意遵循憲法權力分立的架構下，針對禁伐補償的方案，政府會嚴守財政紀律，持續考量國家財政，循序漸進。

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