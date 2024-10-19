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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓揆拋「釋憲」解總預算僵局　李彥秀嗆：惡意挑釁是黑道大哥嗎？

▲▼李彥秀 聯訪 李孟諺 婚外情 賴清德 台南幫 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李彥秀。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院長卓榮泰昨日表示，面對總預算案僵局，「若不得已，將思考是否聲請釋憲」。對此，國民黨立委李彥秀今（19日）痛批，卓榮泰不願提出解決方案、不再請求韓國瑜邀集朝野和解，不請求賴清德院際協調，直接威脅釋憲，真把自己當黑道大哥，把大法官當成圍事小弟，不開心就釋憲，顯示卓榮泰處理政治的無能，根本是「極其惡意的政治挑釁」。

藍白黨團昨在立法院第5度聯手封殺114年度中央政府總預算案，面對僵局，卓榮泰表示，「若不得已，將思考是否聲請釋憲」。

針對卓榮泰的談話，李彥秀直言，立法院正在為明年度的總預算案折衝協調，結果卓榮泰就拋出釋憲的說法，根本就是極其惡意的政治挑釁，讓原本就脆弱的朝野互信雪上加霜。

李彥秀進一步抨擊，卓榮泰面對總預算案僵局，不願提出解決方案、不再請求韓國瑜邀集朝野和解，不請求賴清德院際協調，形同「三不原則」。李彥秀說，卓揆直接威脅端出釋憲的「核子武器」，再次證明卓榮泰處理政治的無能，化解政治危機進退失據。

李彥秀認為，卓內閣已經面臨嚴重的信賴危機，國會得不到多數支持，府方得不到總統的幫助，輿論得不到民意的信任，內閣團隊到處放火，卓榮泰威脅聲請釋憲「大砲打小鳥」，威脅的恐怕不僅是立法院，更是向賴清德喊話。

最後，李彥秀強調，卓榮泰真的把自己當黑道大哥，把大法官當成圍事小弟，不開心就釋憲，不滿意就大法官解釋，讓大法官淪為解決政治紛爭的「工具人」，這才是民主政治最大的悲哀。

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