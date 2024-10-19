總預算爭執卓榮泰擬提釋憲　黃國昌籲：不要把韓國瑜當傻子

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算持續卡關，下週一立法院長韓國瑜還要召集朝野黨團協商，但行政院長卓榮泰昨（18日）卻說，會審慎思考提釋憲，據此，民眾黨團總召黃國昌今（19日）表示，「希望卓榮泰不要把韓國瑜院長當傻子」，一方面拜託韓院長，韓院長也幫卓院長說盡好話，說行政院有誠意有善意要解決問題，「結果目前為止，行政院所謂的誠意跟善意，就是繼續恐嚇抹黑在野黨，這真的是辜負韓國瑜院長苦心」。

針對行政院長卓榮泰拋出不排除釋憲的說法，黃國昌強調，禁伐補償的爭議走到今天，「我要非常沉痛地說，台灣如果是一個民主法治國家，依法行政依法編列預算不是行政部門最起碼該做的事情嗎？禁伐補償三讀通過後，這幾個月都沒有看到行政院有任何意見，甚至覆議都沒有提，顯然行政院長卓榮泰自己都沒有覺得窒礙難行」。

黃國昌說，等到大家戳破行政院謊言、發現根本沒有編預算時，卓榮泰竟然說於心不忍提覆議，現在卻狠得下心，一方面先拋和解，背地裡竟然透過這樣的方式要威嚇在野黨，「奉勸卓榮泰，台灣是民主法治的國家，作為行政院長請依法行政依法編列預算就好，一天到晚動不動用釋憲恐嚇在野黨，真的把憲法法庭當成你們家開的？」

黃國昌直言，卓榮泰院長這種前恭後倨，一方面說要和解，結果吃和解飯的時候帶了兩串蕉，什麼解決方案都沒有。韓國瑜院長某個程度上展現了高度與大度，在這樣的情況下想極力促成行政部門迷途知返，結果周四那樣的協商結果，相信讓大家都非常失望。

最後黃國昌向卓榮泰喊話說，在野黨要的只有依法行政、依法編列預算，「我也希望卓榮泰不要把韓國瑜院長當傻子，一方面拜託韓院長、韓院長幫卓院長說盡好話，說行政院有誠意有善意要解決問題，結果目前為止，行政院所謂的誠意跟善意，就是繼續恐嚇抹黑在野黨，這真的是辜負韓國瑜院長苦心」。

