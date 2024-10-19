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「笨蛋！問題在韓國瑜」綠委批韓一再護航　萬惡立院回不去了

▲▼總預算卡關，朝野院會甲級動員。（圖／記者杜冠霖攝）

▲總預算五度卡關，朝野院會甲級動員。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

昨（18日）立法院會討論總預算付委案，立法院長韓國瑜詢問有無異議，現場僅有綠委回應沒異議，讓韓國瑜一陣錯愕，四度詢問有無異議，直到遲來的國民黨團急喊有異議，韓才裁示進行表決，最終藍白合再度擋下總預算案。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今表示，包含藍委盧縣一人在中國「跨海投票」、國會回到30年前「舉手表決」，昨天甚至慢動作宣讀護航大遲到的藍白立委，議事不公，萬惡的立法院於此誕生，回不去了。

昨上午十點立法院會一開，立法院長韓國瑜詢問對綠營提案有無異議，因現場僅有民進黨立委，韓國瑜一陣錯愕，四度詢問有無異議，直到姍姍來遲的國民黨團急喊有異議，韓才裁示進行表決，而表決結果107人出席，贊成49位、反對58位，總預算案第五度卡關。

對此，吳思瑤表示，《立法院組織法》第三條明定：立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。這是2016民進黨主修的。當時朝大野大的民進黨沒有擴權濫權，反而啟動國會改革推動「議事中立化」，強化國會自律。

吳思瑤指出，所以蘇嘉全、游錫堃兩位民進黨籍國會議長，退出政黨活動，不參與表決，不涉入議案主張，議事主持中立。2024藍白是立院的執政黨，但只有席次贏過民進黨，議事攻防及策略運用完全不是民進黨的對手，院長的角色就更為關鍵了。

吳思瑤批評，韓國瑜當主席沒在管議事規則的，一再放水護航，成了藍白惡搞的推手幫凶，讓藍白更有恃無恐，藍白強推國會擴權法案，韓國瑜讓立院回到30年前的「舉手表決」，不清點人數，數人頭也要數到贏。反年改法案復議表決，發生國民黨盧縣一人在中國，卻能隔空隔海投票，事後也不調查。

吳思瑤指出，總預算被五擋，韓國瑜不主動協調爭議，反而護航大遲到的藍白立委，如果沒有昨天的「慢動作宣讀」，民進黨就贏了，總預算就進入審查程序了，「笨蛋！問題在韓國瑜！」柯總召早早就洞悉一切，議事不公，表決不公，萬惡的立法院於此誕生，回不去了。

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