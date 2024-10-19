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總預算卡關卓榮泰拋釋憲　朱立倫：這做法真的是污辱大法官

▲▼羅智強新國會智庫成立茶會，馬英九前總統、國民黨朱立倫主席、台北市郝龍斌前市長都與會致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨朱立倫主席。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

114年度中央政府總預算持續卡關，儘管立法院長韓國瑜規劃要繼續召開朝野協商，但行政院長卓榮泰昨（18日）表態，會審慎思考提釋憲。對此，國民黨主席朱立倫今（19日）說，卓榮泰這樣做法真的是污辱大法官，把大法官當作他們圈養的工具，「難道大法官都是要配合民進黨辦理嗎？」，如果只要增加國家的支出都要釋憲，那以後立法院都不可以通過任何影響國家支出的法律案嗎？

朱立倫說，不要把憲法法庭當作民進黨開的，這對憲法法庭也是一個很大的傷害。朱表示，這個法案事實上是上個會期通過的，通過之後行政院也沒有提出覆議、總統也公告了，現在又很荒謬的說，立法院通過的法律是不可以增加支出。

朱立倫表示，「請問卓院長，你也當過立委，我們還一起當立委，你也做過行政首長，立法院通過有多少法律案是增加國家支出？多少都是立法委員提案的一些社福或公共支出的法案，這些通通都違憲嗎？」這跟憲法一點關係都沒有。

至於卓榮泰提到預算審查期間立委不可以增加政府支出，朱立倫說，「這是常識，立委也都知道，那是在審查預算的過程中，不是法律案」，如果法律案的話現在一堆法律案現在都要廢止、通通都違憲？這不要硬拗 。

朱立倫強調，對於原民的禁伐補償，「當時提案的是民進黨委員，喊得最大聲的是民進黨委員，我們大家最後考慮是的確對原住民權益傷害的補償，他不是福利是補償」，通過之後卓院長又說不忍改變，不忍改變就依法編列預算嘛。

「更何況今年中央政府總預算是3兆1千多億，多了4000多億的總預算，中間多少浮編亂編、浪費人民血汗錢的？」朱立倫指出，然而依法只有占裡面的千分之6、7的預算，結果卻說沒辦法編，這民眾可以接受嗎？

朱立倫指出，這中間所謂多了4000多億，包括民進黨要買網軍、要支持特定媒體的，就從9億編到15億，不要講到台電現在要補貼的，追加預算1000億再加總預算1000億是2000億，「動不動就2000億，請問民眾可以接受嗎？」

「所以我才說我們立委要嚴格把關，依法該編的一定要編。」朱立倫表示，也希望民進黨懸崖勒馬，該補救的趕快跟立院各黨團做承諾或交代，然後社會也能接受，趕快進行實質審查。

而對於卓榮泰不滿就要提釋憲，朱立倫說，這樣做法真的是污辱大法官，把大法官當作他們圈養的工具，「難道大法官都是要配合民進黨辦理嗎？我再次強調，這釋什麼憲？」如果立法院通過的法律案，只要是增加國家的支出都要釋憲，那不是過去通過的幾十案通通都要重新釋憲重新再來，以後立法院都不可以通過任何影響國家支出的法律案嗎？

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