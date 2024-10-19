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川普：中國若「進入」台灣　將徵收額外關稅

▲▼美國前總統川普出席「芝加哥經濟俱樂部」接受訪談。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普出席「芝加哥經濟俱樂部」接受訪談的照片。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓18日綜合外電報導

「華爾街日報」報導，美國共和黨總統候選人川普表示，如果中國「進入」台灣，他將對中國徵收額外關稅。

根據「華爾街日報」今天傍晚刊出的訪談內容，美國前總統川普說：「我會說：如果你進入台灣，我很抱歉這麼做，我將對你課徵150%到200%的關稅。」

被問到是否會動用軍事力量對抗中國對台灣的封鎖時，川普說不會走到這個地步，因為中國國家主席習近平尊重他。

川普受訪時說：「我跟他的關係非常穩固。我不需要（使用武力），因為他尊重我，他知道我很…瘋狂。」

川普將在11月5日大選與民主黨籍副總統賀錦麗（Kamala Harris）對決，目前選情難分軒輊，他在向選民拉票時提到計劃對幾乎所有進口商品課徵10%到20%的全面性關稅，並對中國商品徵收60%以上的關稅，稱這些舉措將提振美國製造業。

川普2017年初到2021年初擔任總統期間，對中國採取咄咄逼人的做法，祭出一波又一波的關稅，讓兩國陷入貿易戰，影響全球市場。

川普在「華爾街日報」專訪中也談到俄羅斯入侵烏克蘭，重申如果他仍在位，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）根本就不會發動入侵行動。

根據「華爾街日報」，川普談到過往與蒲亭的互動時說：「我跟蒲亭說，弗拉迪米爾（Vladimir，蒲亭名），我們的關係很好。弗拉迪米爾，如果你攻打烏克蘭，我將狠狠地打擊你，你甚至不會相信。我將直搗莫斯科中心。」莫斯科中心。」

 
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