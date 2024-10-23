台南最夯吉祥物「巷仔Niau」第2彈！　2024台灣設計展華麗登場

▲台南「巷仔Niau」熱潮持續蔓延！文化局將於台灣設計展期間推出第二波「巷仔Niau」周邊，將在西市場中央棟SFP品牌概念店、愛國婦人會館及安平古堡販售上市開賣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南「巷仔Niau」熱潮持續蔓延！文博會期間首次推出巷仔Niau商品大受歡迎、引發搶購，台南市文化局也將於台灣設計展期間推出第2波「巷仔Niau」周邊，許多品項皆為首次發售，啤酒杯與帆布袋更全新改版，預計10/26起在西市場中央棟SFP品牌概念店、愛國婦人會館及安平古堡販售上市開賣。

此外，在Niau粉的熱烈敲碗下，文化局也同步推出「巷仔Niau」限量公仔」限量預購！公仔採用光敏樹脂3D列印技術，公仔高度約10公分，身體細節精細度高，更會為公仔打上實體編號，首發限量且未來不再發售同款公仔，單隻定價1200元。消息一出已掀起民眾關注與討論，預計將再次引發「追Niau」風潮。10月23日（三）上午09:00開放限量預購至11月10日止。歡迎Niau粉到「台南古蹟Shopping Go」(預訂連結:https://p.tainan.gov.tw//2Kpea3)，歡迎Niau粉把握機會手刀下訂。

台南市文化局表示，巷仔Niau第一波周邊商品引發熱烈反響，其中巷仔Niau啤酒杯每天限量開賣，五分鐘內立即搶購一空，鰲佔暢銷排行第一。此次文化局推出全新彩色款啤酒杯，為經典商品增添活潑色彩，同時單色版也會少量上架，新舊搭配的視覺感受。第二波周邊商品中首次發售的品項，包括兩款壓克力鑰匙圈、雙色徽章和兩款電繡布徽章，以Niau迷輕鬆入手為原則，圖像上更選擇巷仔Niau的不同姿勢及設計風格，希望滿足所有熱愛巷仔Niau的朋友。

文化局長謝仕淵指出，巷仔Niau在市場上深受喜愛，希望作為台南城市吉祥物的巷仔Niau，未來能成為帶領大家認識台南的好夥伴；另外文化局也將持續推出周邊商品、擴大巷仔Niau家族，打造屬於台南的城市品牌，讓大家能與巷仔Niau產生深厚連結，且在追Niau過程中產生對台南城市的認同。隨著2024台灣設計展開展在即，千萬不要錯過這次搶購機會，趕緊加入追Niau行列！詳細資訊請持續關注「藝遊台南」臉書粉絲專頁。