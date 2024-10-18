幕後／拋菲綠電輸台驚動美方　綠不滿郭智輝「芭樂票」成執政團隊破口

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

經濟部長郭智輝日前語出驚人，要在菲律賓蓋電廠，把綠電運回台灣供業者使用，甚至提及美國在台協會（AIT）處長谷立言的協助。AIT 發言人不得不向媒體澄清「特定計畫應向經濟部詢問」。對此，黨政人士表示不解，並質疑郭智輝的言論是否經過行政院同意，即便未來評估可行，也可能因輕率發言影響推動，台美菲多邊關係無法承受「不負責任的芭樂票」的後果，「郭部長不能再像郭董事長，像他過往要進軍職棒般老是開空頭支票，才能避免成為執政團隊被在野黨攻擊的破口。」

郭智輝日前表示計劃在菲律賓等鄰近國家設立綠電廠，並透過船隻或海底電纜將綠電輸回台灣引發議論。他事後澄清，這還需要時間具體討論，更強調「這跟台灣綠電夠不夠用是兩回事」，他也表示，「這個只是我在印太聯盟智庫成立時，我們在討論能源的部分，同盟區域的國家，大家互相在綠電上給予資源，才會有這樣的想法，什麼時候蓋電廠還沒有辦法回答，都還是要回來具體的討論，有很多的事情要進行。」

對郭智輝頻繁發表台菲關係的意見且涉及美方，黨政人士坦言訝異，台美之間的合作一般透過保密管道進行，郭智輝突然提及「菲律賓綠電計畫」並扯上谷立言角色，雖然AIT答覆「支持台灣深化包含與菲律賓在內的理念相近夥伴間的貿易投資關係」、「至於特定計畫的細節內容，則建議應詢問經濟部」。但郭智輝在「海外電廠」議題尚未成熟的情況下提及AIT角色，即便他事後道歉並澄清「未與AIT討論過」，即便未來經評估計畫可行，也可能因輕率發言影響實質合作計畫的推動。

該人士提到，「能源輸配電議題」牽涉重大跨國計畫，在國內相關計畫未經過跨部會協商、府院高層拍板前，郭智輝便任意對外公開，可能會對菲方釋放不對的訊號，衝擊台菲雙邊關係。尤其「呂宋經濟走廊」更是菲美日合作的重要計畫。

黨政人士直言，台灣欲爭取參與深化國際的關係，豈是隨口說說就能成真？台美關係可不是過去「郭董」整天向球迷喊話說要「進軍職棒」那麼簡單，台美菲多邊關係無法承受「不負責任的芭樂票」可能帶來的後果，台灣的外交關係也不是郭智輝一人用來搏版面、拚聲量的工具。

事實上，郭智輝上任以來屢次引發爭議，從「乾淨核能」到「台電漲價」再到「菲律賓綠電計畫」，其言行頻頻受到關注，更有民進黨立委直言郭智輝經常「狀況外」。據悉，郭智輝過去擔任「新東向聯盟」首任理事長，其聯盟宗旨明確聚焦美國、加拿大及中美洲，和當時政府力推的「新南向」明顯目標不同，但如今前進新東向尚未有進展，郭智輝卻回頭擁抱新南向，想到菲律賓蓋電廠，實在令人一頭霧水。

黨政人士指出，郭智輝隨意發言帶來對於政策的不信任，也凸顯在情勢已顯嚴峻的立法院攻防，17 日立法院長韓國瑜召集朝野協商，唯一達成共識的議題便是「能源配比及電價政策」專案報告，已是明顯訊號，更表示執政黨立委很難為郭智輝言論護航。

該人士建議，「未來郭部長不能再像郭董事長，像他過往要進軍職棒般老是開空頭支票」，相關決策仍應更謹慎，才能避免成為執政團隊被在野黨攻擊的破口。