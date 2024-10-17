韓國瑜出手！　卓榮泰29日專案報告能源配比、電價政策

▲朝野針對能源配比專報進行協商。（圖／國會頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院朝野黨團日前協商民眾黨團提案的行政院長卓榮泰能源配比及電價政策專報日期，不過民進黨團建議併同台電追加預算議題，因此並無共識。立法院長韓國瑜今（17日）再次召集協商，雖然民進黨團重提一併處理，但仍遭藍白否決，綠營也不再堅持，最後在韓國瑜協調下，各黨團同意29日邀請行政院院長提出政府能源配比及電價政策專案報告並備質詢。

針對能源配比專報，民眾黨團總召黃國昌表示，能源配比跟電價非常重要，需要卓榮泰率各部會相關首長專報，雖然昨天經濟委員會有試圖請經濟部長郭智輝說明，但結束後留給大家的問題又更多了。國民黨團總召傅崐萁也說，此專報跟民生息息相關，今年已經漲兩次電價，明年還要漲多少？

協商過程中，韓國瑜試擬決議，專報質詢人數國民黨團7位，民進黨團7位，民眾黨團1位，質詢時間為15分鐘，名單請於10月24號中午12點前送交議事處彙整。

民進黨團幹事長吳思瑤這時表示，民進黨方向上尊重在野黨的請求，但這場專報是否可以將台電追加減預算放一起？一併考量，也能讓委員質詢時更有一致性。

立法院祕書長周萬來則向韓國瑜說，專案報告跟預算編列不同，遭柯建銘斥，「周萬來你別主導可以不可以，這是委員在談話」，國民黨團書記長林思銘打斷，「這是兩回事啊！到底總預算會不會付委，那時候再提出，跟這次的專報沒有關係，不要離題了。」黃國昌也說，民進黨想要一併處理，他們自己提啊！對韓國瑜擬的決議沒有意見，但想爭取每位委員詢答時間長一點，15分鐘延長到20分鐘？

民進黨團總召柯建銘打圓場，不併處理的話民進黨也不堅持，過去都是七七一，可以看國民黨要不要讓一位質詢名額給民眾黨，長期以來都是一定的，民進黨從前也讓給時力過，自己喬好就好。傅崐萁回應說，謝謝柯建銘，連在野黨都要管！老柯是朝野都要管，連周萬來都可以管，「你在這裡三十年，除了男人不能生小孩，其他都可以」，韓國瑜問到，為何男人不能生小孩？傅崐萁笑說，男人怎麼懷孕嗎？不然柯建銘能懷孕他也會很佩服，15分鐘還是20分鐘都可以討論，還是希望有完整的時間能討論。

吳思瑤表態，質詢人數由國民黨黨團推派9人、民進黨黨團推派9人、台灣民眾黨黨團推派2人進行也可以的。

最後，韓國瑜裁示，各黨團同意10月29日邀請行政院院長率同相關部會首長列席，提出賴清德政府能源配比及電價政策專案報告並備質詢，質詢人數由國民黨黨團推派9人、民進黨黨團推派9人、台灣民眾黨黨團推派2人進行，每位委員詢答時間15分鐘；質詢順序依例授權議事處辦理。名單請於10月28日中午12時前送交議事處彙整，逾時視同放棄。

