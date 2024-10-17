美國F-16V戰機生產線已擴充　顧立雄盼年底前交付首架做測試

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國防部長顧立雄今（17日）赴立法院外交及國防委員會報告並備質詢，對於我國向美國新購F-16V戰機的進度，顧立雄回應，希望在今年底前交付首架，然後做測試，現在美國也加開產線，同時有19架在做，期待按照原有期程，2026年底前全數交貨。

民眾黨立委林憶君今質詢先指出，軍中弟兄都叫顧立雄「福利雄」，因為肯定部長對軍中福利制度的改革。林後續質詢國軍官兵個裝購置問題，她也詢問，我國向美新購66架次F-16V戰機，今年底前是否會開始交機？

顧立雄回應，希望在今年底前交付首架，現在美國也加開產線，希望美方在2026年底前全數交貨，今年的話有一架會出來，測試沒有問題後，組裝部分也加開生產線，同時有19架在做，期待按照原有期程，2026年底前全數交貨。

林憶君追問，加上這66架次，未來台灣會有205架次F-16戰機，是除了美國之外最多的，也是最重要主力戰機？顧立雄回應，按照計算上來講是這樣。

林憶君也追問，飛官人力部分會不會有所缺口？顧立雄表示，現在已經依照接裝的需求進行相關編組調整，飛行員訓練都有預先規劃，沒有問題。

空軍參謀長則回應，扣除花蓮跟嘉義基地現有人力外，去年底、明年跟後年分三階段都有妥善規劃。顧立雄補充，分成三階段就整個聯隊需要的飛行員、後勤人力等等，都做好規劃了，飛行員跟後勤維護保養都已經規劃好，沒有問題。