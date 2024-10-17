　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭智輝提「菲綠電輸台」　藍黨團酸：誤入叢林的老黑兔快下台吧

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者林敬旻攝）

▲經濟部長郭智輝發言頻引發爭議。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

經濟部長郭智輝日前表示，計畫與民間業者合作，在菲律賓興建綠能電廠，並以船運或海底纜線將電送回台灣，引發爭議。國民黨團今（17日）召開記者會諷刺，郭智輝是「誤入叢林的老黑兔」，應該回去當郭董事長而不是郭部長，下台對自己的言行負責。

國民黨團書記長林思銘表示，郭智輝完全忽略現實面的問題，跨國的電力輸出，在技術上會面臨非常大的挑戰，特別海底電纜的建置，維護的成本非常高昂，如果遇上颱風、海底地震等自然災害，會造成極高的毀壞風險，不僅電力中斷，跳電、缺電都會發生，對於能源的穩定及安全會造成非常大的衝擊。

林思銘認為，菲律賓蓋綠電廠，對於國安、經濟存在著非常嚴重的風險，屆時除了松鼠、蛇、鳥類外，還有鯨魚、黑鮪魚等等，經濟部是不是要把跳電原因推給海底生物。民進黨在無評估下，是否又起心動念要複製當初急救章推行綠電的方式，還是要從人民的納稅錢提款，這次又要圖利誰？

林思銘指出，英國和挪威沿海的電力連接計畫建置成本約700億新台幣，澳洲、亞洲電力連接計畫要6720億新台幣，台灣的建置成本不會超過嗎？如此高昂的金額不僅浪費國家資源，民進黨拿人民的納稅錢又要圖利哪些財團？

國民黨首席副書記長王鴻薇表示，現在賴內閣裡，驚嚇指數第一名的就是郭智輝，這樣反反覆覆、天馬行空不是很可怕嗎？說自己經驗不足，能把產業和能源政策交給他嗎？

王鴻薇說，扁時代有一個誤入叢林小白兔的前經濟部長宗才怡，但郭智輝根本就是誤入叢林的老黑兔，到底要把台灣的能源、經濟和產業政策帶到哪裡去呢？並呼籲郭部長回去做郭董事長，好好帶領企業，否則如此政策反覆，中華民國不是你的事業體，郭應該下台，對自己的言行以示負責。

王鴻薇表示，郭智輝領導的經濟部讓政府成為一個詐騙政府，當時說要成為AI供應鏈中心，大家都擔心台灣的電夠不夠，經濟部在今年6月12日說，台電有準備，發電容量足夠，發電上線833.3萬瓩，大於除役的597.2萬瓩。經濟部還對外宣稱，到2030年之前，綠電可供給900億度，比需求408億度，還多出一倍之多。

王鴻薇表示，結果在同一個月，雲豹就宣布插旗菲律賓成立太陽能IPP公司，所以雲豹都不相信政府的鬼話，時隔4個月郭智輝就說要去菲律賓成立綠電廠，原來說電足夠都是詐騙。她說，民進黨政府必須向人民交代，當初雲豹能源成立19間子公司，從2018年到2022年給民進黨政治人物的政治獻金高達85%，這是國庫通黨庫，再通到民進黨的政治人物嗎？

藍委張嘉郡也批，從董事長變成郭部長，郭智輝無法適應他的新身分，雖然昨天已道歉十幾次，但她不禁懷疑，當初是借重他在產業的長才，但目前看起來郭是適應不良。而且菲律賓還是亞洲缺電最嚴重的國家，電網輸台的國安問題也未考量。

ET快訊
金價飆漲！　多人淘金畫面曝
快訊／京華城案唯一認罪！朱亞虎確定關押2個月
掏空馬拉松600萬經費　前會長陳屍BMW
奇蹟！　彰化9歲小妹妹「長肉了」
「世界最美」她剪成超短髮　「胸前只有一塊布」火辣側乳全都露
快訊／台中騎士逆向　對撞公車慘死
快訊／高雄死亡車禍　騎士慘死
曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍
性侵6幼童　毛畯珅狠瞪態度高傲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

英國首相「中國圍台軍演不利於和平穩定」　在野黨魁要求譴責北京

全民運動署成立排擠到新住民發展署？　內政部：是同步進行

台北知名「佑昌相機」惡性倒閉、規避調查　北市府將依法開罰3萬

稱爭議子約柯文哲簽訂　郝龍斌拒出席「台智光BOT案」專案會議

拾荒者列冊爭議北市府三謊言　洪申翰：效仿北京「清理低端人口」？

再為「罷免名單」槓上許智傑　葉元之轟：沒種的人還想選高雄市長

郭智輝提「菲綠電輸台」　藍黨團酸：誤入叢林的老黑兔快下台吧

血汗幼保業！改善缺工低薪　林月琴向勞動部提三訴求

「社會動盪非國家之福」　傅崐萁駁斥有罷免綠委20人名單

前軍方官員：賴清德討論中共軍演　國安高層會議為何沒參謀總長？

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

兒子被媽訓練問初衷是什麼　2人幹話滿滿「成為彭于晏」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

英國首相「中國圍台軍演不利於和平穩定」　在野黨魁要求譴責北京

全民運動署成立排擠到新住民發展署？　內政部：是同步進行

台北知名「佑昌相機」惡性倒閉、規避調查　北市府將依法開罰3萬

稱爭議子約柯文哲簽訂　郝龍斌拒出席「台智光BOT案」專案會議

拾荒者列冊爭議北市府三謊言　洪申翰：效仿北京「清理低端人口」？

再為「罷免名單」槓上許智傑　葉元之轟：沒種的人還想選高雄市長

郭智輝提「菲綠電輸台」　藍黨團酸：誤入叢林的老黑兔快下台吧

血汗幼保業！改善缺工低薪　林月琴向勞動部提三訴求

「社會動盪非國家之福」　傅崐萁駁斥有罷免綠委20人名單

前軍方官員：賴清德討論中共軍演　國安高層會議為何沒參謀總長？

黑豹旗／南崁女棒撐到4局不敵平鎮　教頭滿意：失分比中正預校少

巴貝多籍貨輪擱淺抽完殘油　航港局：評估海洋影響最低移除方案

3大咖啡品牌撤出公益路　下家「無縫接軌」洗牌商圈業態

雲嘉南庇護工場成果展 　助身心障礙朋友穩定就業

李雅英自爆「暈船」的秘密　熱愛這位男星恐成全民公敵

黑糖珍珠+鬼椒紅醬！達美樂「辣魔黑珍珠披薩」萬聖節限定吃

英國首相「中國圍台軍演不利於和平穩定」　在野黨魁要求譴責北京

Giorgio Armani新概念店洋溢度假感！標誌性正裝、La Prima小方包美翻

劉書宏為大8歲女友槓上媽！離家出走一個月　結局太淒慘懊悔至今

黃敏惠蟬聯最佳首長信任　嘉義市行政效率及服務品質非六都奪冠

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

政治熱門新聞

柯文哲沒戴眼鏡出庭　郭正亮曝1變化

大巨蛋包廂成私人招待所？藍議員：只開放過1間

為大巨蛋VIP包廂槓上　蔣：絕不妥協

大巨蛋VIP包廂淪招待所？遠雄嗆北市府

藍白士氣大振　下一步逼中央分錢

質疑林右昌急著罷樑是「怕被抓包」　 郭正亮：過去八年做了什麼

影／法國開烘焙坊台灣夫妻「探班」　送蔡英文手做可頌

訪法國參議院　蔡英文與法跨黨派議員會面：台法是民主自由價值夥伴

柯文哲真收沈慶京1500萬？　郝龍斌這樣說

讚國慶讓韓國瑜有總統樣！　郭正亮曝「若韓盧勢必一戰」可能局面

台灣民意基金會民調／京華城案47%認柯文哲獲公平審理　34.2%抱不平

被遠雄嗆別介入營運　北市反擊了

國民黨、國台辦都幫退將喊冤　國防部：已查核確實違法

藝人轉貼中共軍演　陸委會：為私利淪統戰棋子

更多熱門

相關新聞

拾荒者列冊爭議北市府三謊言　洪申翰：效仿北京「清理低端人口」？

拾荒者列冊爭議北市府三謊言　洪申翰：效仿北京「清理低端人口」？

民進黨立委洪申翰近日因踢爆台北市拾荒者列冊有問題，導致上百人領不到中央「資收關懷計畫」補助費，槓上台北市府，18日再指控，台北市政府連說了三大謊言，點名台北市長蔣萬安，「你是不是在效仿北京，打造台北版的清理低端人口？」

大罷免潮止戰？　傅崐萁駁罷免綠委20人名單

大罷免潮止戰？　傅崐萁駁罷免綠委20人名單

漢翔沙鹿廠無預警停電　台電揪出元凶了！

漢翔沙鹿廠無預警停電　台電揪出元凶了！

許智傑服務處接恐嚇電話！小心門口有爆裂物

許智傑服務處接恐嚇電話！小心門口有爆裂物

藍提修選罷法遭綠批違反程序正義　韓國瑜宣布擇期再召集協商

藍提修選罷法遭綠批違反程序正義　韓國瑜宣布擇期再召集協商

關鍵字：

國民黨郭智輝台電王鴻薇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

八點檔女神深夜宣布結婚！許蓁蓁拍婚紗「霸氣摟新郎」

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

大飛認愛了「女方身份曝光」！

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面