郭智輝提「菲綠電輸台」　藍黨團酸：誤入叢林的老黑兔快下台吧

▲經濟部長郭智輝發言頻引發爭議。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

經濟部長郭智輝日前表示，計畫與民間業者合作，在菲律賓興建綠能電廠，並以船運或海底纜線將電送回台灣，引發爭議。國民黨團今（17日）召開記者會諷刺，郭智輝是「誤入叢林的老黑兔」，應該回去當郭董事長而不是郭部長，下台對自己的言行負責。

國民黨團書記長林思銘表示，郭智輝完全忽略現實面的問題，跨國的電力輸出，在技術上會面臨非常大的挑戰，特別海底電纜的建置，維護的成本非常高昂，如果遇上颱風、海底地震等自然災害，會造成極高的毀壞風險，不僅電力中斷，跳電、缺電都會發生，對於能源的穩定及安全會造成非常大的衝擊。

林思銘認為，菲律賓蓋綠電廠，對於國安、經濟存在著非常嚴重的風險，屆時除了松鼠、蛇、鳥類外，還有鯨魚、黑鮪魚等等，經濟部是不是要把跳電原因推給海底生物。民進黨在無評估下，是否又起心動念要複製當初急救章推行綠電的方式，還是要從人民的納稅錢提款，這次又要圖利誰？

林思銘指出，英國和挪威沿海的電力連接計畫建置成本約700億新台幣，澳洲、亞洲電力連接計畫要6720億新台幣，台灣的建置成本不會超過嗎？如此高昂的金額不僅浪費國家資源，民進黨拿人民的納稅錢又要圖利哪些財團？

國民黨首席副書記長王鴻薇表示，現在賴內閣裡，驚嚇指數第一名的就是郭智輝，這樣反反覆覆、天馬行空不是很可怕嗎？說自己經驗不足，能把產業和能源政策交給他嗎？

王鴻薇說，扁時代有一個誤入叢林小白兔的前經濟部長宗才怡，但郭智輝根本就是誤入叢林的老黑兔，到底要把台灣的能源、經濟和產業政策帶到哪裡去呢？並呼籲郭部長回去做郭董事長，好好帶領企業，否則如此政策反覆，中華民國不是你的事業體，郭應該下台，對自己的言行以示負責。

王鴻薇表示，郭智輝領導的經濟部讓政府成為一個詐騙政府，當時說要成為AI供應鏈中心，大家都擔心台灣的電夠不夠，經濟部在今年6月12日說，台電有準備，發電容量足夠，發電上線833.3萬瓩，大於除役的597.2萬瓩。經濟部還對外宣稱，到2030年之前，綠電可供給900億度，比需求408億度，還多出一倍之多。

王鴻薇表示，結果在同一個月，雲豹就宣布插旗菲律賓成立太陽能IPP公司，所以雲豹都不相信政府的鬼話，時隔4個月郭智輝就說要去菲律賓成立綠電廠，原來說電足夠都是詐騙。她說，民進黨政府必須向人民交代，當初雲豹能源成立19間子公司，從2018年到2022年給民進黨政治人物的政治獻金高達85%，這是國庫通黨庫，再通到民進黨的政治人物嗎？

藍委張嘉郡也批，從董事長變成郭部長，郭智輝無法適應他的新身分，雖然昨天已道歉十幾次，但她不禁懷疑，當初是借重他在產業的長才，但目前看起來郭是適應不良。而且菲律賓還是亞洲缺電最嚴重的國家，電網輸台的國安問題也未考量。