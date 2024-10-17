台東失智友善行動劇巡演縱谷5鄉鎮　建構友善失智宜居環境

▲台東失智友善行動劇巡演縱谷5鄉鎮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為響應國際失智症月，自9月起不僅策辦音樂工作坊及講座外，也展開失智友善社區行動劇巡演，邀請由胡博深團長領銜的池上鄉樂劇團，於縱谷線5鄉鎮之國民小學、高中及大型活動演出，在陳嬿靜老師的指導下，以戲劇表演形式深入學區，讓失智友善觀念向下扎根，19日並將結合池上鄉健走活動，進行戲劇演出，歡迎鄉親踴躍參與。

台東縣衛生局表示，台東縣因社會結構的關係，有超過4成的家庭有功能不全、隔代教養等問題，許多孩子在成長過程中多與長輩生活為主。而年齡越大，罹患失智症的機率也越大，希望藉由行動劇方式深入校園，讓孩子們在輕鬆且有趣的互動中更加正確地認識失智症，並提高發現身邊潛在失智症患者的敏銳度，期望達到及早發現，及早治療。

衛生局長孫國平進一步說明，衛生局和池上鄉樂劇團合作，日前已於鹿野鄉瑞源國小、延平鄉桃源國小及池上鄉萬安國小演出，生動的戲劇、互動式帶動跳及有獎徵答，引起孩子們熱烈地迴響，融入失智症4大任務「看、問、留、撥」的歌曲，在團員帶動跳下，孩童都朗朗上口。另外兩場校園場次，將在10月23日於關山高級工商職業學校及11月6日於海端鄉廣原國小演出。另外，10月19日也將結合池上鄉「悠活慢程走讀池上二部曲」健走活動，樂劇團將熱情演繹「失智愛相隨」戲劇，誠摯邀請大家參與認識失智症的重要活動，了解失智症患者面臨的挑戰。希望藉由此次展演，能喚起更多人關注失智症議題，讓失智友善觀念遍地開花，使台東成為一個對失智症患者及其家庭更加友善宜居的城市。