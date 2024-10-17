台東7旬嬤舊疾復發心臟劇痛　初鹿警開道火速送醫

▲熱血警員開道火速送醫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警察分局初鹿派出所警員邱顯淦、鍾志明日前執行巡邏勤務，在忠孝路與文泰路口執行交通稽查，發現一名女子神情慌張，駕駛普重機，載一位老婦人高速沿著台九線南下，兩位員警見狀有異，立即駕駛巡邏車驅車前往攔停詢問後，發現駕駛陳女士無助地向他們求助，表示後座的母親突發舊疾，心臟劇痛，急需送醫。員警也發現老婦人臉色蒼白、呼吸急促，四肢無力。

因時間就是生命！了解到情況的危急，員警當機立斷，立即將母女請上巡邏車，並開啟警笛，以最快的速度朝馬偕醫院急診室駛去。一路上，兩位員警密切關注老婦人的狀況，並不斷安撫陳女士的情緒。

抵達醫院後，員警協助醫護人員將老婦人送進急診室，並在旁協助處理相關事宜。所幸即時就醫，老婦人的生命跡象逐漸穩定，員警完成了一件溫馨感人的生命救援行動，馬偕醫院急診室主任對員警的迅速反應表示高度肯定，他表示：「警方的即時救援，無疑挽救了這位老婦人的生命。他們的專業和熱心，令人感動。」陳女士也感激員警們的協助，才讓母親可以盡快送到醫院治療。

台東警察分局呼籲家中若有年長者，最近日夜溫差變化大，請隨時注意自己及家人的身體狀況，確實保暖並攝取充足營養及水分，如發現身體不適，應立就醫，民眾若遇有緊急狀況，也可以撥打119或110報警處理。