台東跨區及國際災難醫療救護隊聯合演練　日菲共襄盛舉

▲台東首度跨區及國際災難醫療救護隊聯合演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升台東的災難醫療應變能力，台東縣府於10月15日在台東森林公園啟動為期兩天的災難醫療演練，結合台東縣及花蓮縣災難醫療隊、東區緊急醫療應變中心、北區災難醫療隊、北區緊急醫療應變中心、社團法人台灣災難醫療隊發展協會，以及日本和平之風ARROWS與菲律賓醫師協會等國際災難醫療救護隊伍參與，為台東首次舉辦跨區及國際合作的災難醫療演練，台東縣長饒慶鈴16日親臨聯合演練現場視察並慰勉參演人員辛勞，希望強化台東災難醫療韌性。

饒慶鈴表示，在面對突發災害時，災難醫療救護隊(DMAT)的角色至關重要，台東縣衛生局每年辦理DMAT教育訓練，去年集結縣內各鄉鎮市衛生所首次共同演練，今年更與花蓮慈濟醫院攜手合作，導入「災難醫療救護資訊化系統(iDMAT)」，提升救援效率及災後反應速度。此次再進一步，首度跨區聯合其他縣市與單位，並邀請國際隊伍參與進行災難醫療演練。

台東縣衛生局說明，此次演練以初鹿地區發生地震為情境，15日模擬災情剛發生1至3天，由跨縣市團隊支援，現場開設兩個急救站處理傷患、進行醫療救治等；16日則模擬災後3至5天，進行災民收容、為受災民眾提供心理輔導和情緒支持等，並請疾病管制科參與協助公共衛生問題，如控制疫病爆發、監測公共衛生風險、推廣基本衛生防護措施，減少災後的二次健康危機。

衛生局長孫國平進一步說明，透過這次聯合演練，串聯從事件發生開始的災區醫療應變、鄰近縣市(同一區)及跨區縣市災難醫療隊的支援，檢視台東縣在災難不同階段各醫療隊的協同運作與交接，以及對於災難醫療需求的應變模式。同時，邀請國際隊伍參與，不僅增進台東縣與國際組織在人道救援方面的交流，也學習國際先進的災難醫療經驗，以期在未來發生災害時，能迅速有效地提供災民最即時的醫療服務。