陳子強藝術個展「溯原」16日開展　用畫筆守護文化與自然之美

▲陳子強藝術個展「溯原」16日開展 。（圖／陳子強藝術工作室提供）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府與亞洲藝術與文化創意產業發展協會在台東藝文中心2樓展覽室共同舉辦藝術家陳子強個展「溯原」，展出至11月15日，其創作貼近原住民文化與自然主題 ，生動詮釋傳說在山林中的部落裡，獵人將肩負起保護族人的重任，與族人一同守護著家園的責任與精神。開幕茶會將於19日上午11時在台東藝文中心1樓大廳舉辦，歡迎大眾共襄盛舉。



台東縣政府表示，臺東不僅自然景觀豐富，多元文化的交融更展現了這地區豐厚的文化多樣性，這次展覽呈現陳子強多年在藝術創作與文化傳承不遺餘力，以部落傳說為主題，透過現代視角描繪山林間的生命故事，這些作品不僅呼應了原住民豐富的文化傳統，也期望能通過藝術的力量，將原住民的故事與社會分享，傳遞出積極正面的能量。



藝術家陳子強提到，為讓創作更加貼近原住民文化與自然主題，特別進駐海拔1200公尺部落，讓畫室座落於山林延巒中，創作過程體驗山林的熱、冷、下雨、颳風、起霧之感受，每個過程點滴都是大自然給的啟示與對話，經過深刻高山洗禮，畫作上更有來自霧台部落生命共同創作印記，體驗部落耆老慢活精神，此次展覽不只對原住民文化留下紀錄，更是對傳承文化工作者的致敬。



台東縣文化處補充說到，陳子強出生於劇團世家，深受爺爺繪製底蘊影響，多次參與國內外展覽，並且為政治大學與臺北市原民會等多項原住民文化教育專案提供插圖。從小熱愛繪畫的他進入廣告設計專業，赴巴黎學習油畫，受19世紀印象派大師的啟發，這次展覽的創作，結合了他的廣告設計背景與長年累積的藝術技巧，展現出色彩與光影的細膩變。陳子強不僅是一位傳承文化的藝術家，更以自身的力量積極投入公益活動長達23年，發揮本身藝人的號召力，用藝術作品傳達對於社會關懷，期許未來能夠幫助更多人，讓畫作不僅是在藝術上的成就，更是一份對社會的責任與關懷。



陳子強個展「溯原」擁有對台灣原民文化、自然與人類情感刻畫，透過他的作品，能夠感受到原住民對山林土地的敬意，並反思人類與自然的連結互動，這次展出近30幅創作，台東縣政府邀請民眾來到個展，感受藝術家透過畫筆傳遞給觀賞者如臨山中的樂趣。