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2024台東超級鐵人三項+活水湖長泳11／19登場　連2天交管

▲2024台東超級鐵人三項賽及活水湖長泳將登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2024台東超級鐵人三項賽及活水湖長泳將登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推展運動結合觀光產業，2024台東巴歌浪超級鐵人三項賽及第六屆台東活水湖長泳嘉年華，將於10月19、20在台東森林公園活水湖舉辦，共計有近2千位國內外鐵人三項、長泳好手報名參加，屆時森林公園、東海岸、中華大橋等地將實施局部交通管制，另外，19日下午台東縣政府在森林公園內舉行2024台東電音派對活動，敬請民眾及駕駛人配合指揮。

台東縣舉辦鐵人三項競賽，不僅是每年縣府年度重點工作，並獲得選手不錯評價，自首屆開辦以來佳評如潮，更成為全國鐵人三項運動愛好者參賽意願之首選，賽會舉辦地點的活水湖、東海岸公路及臺東市郊風景區，環境優美及空氣清新，歷屆參賽選手均讚不絕口，每次賽會參賽選手都達到千名以上，今年超級鐵人三項賽包括挑戰人類體能極限距離長達226公里的超級鐵人賽、半程超鐵113公里、奧運標準51.5公里鐵人三項，地點為臺東森林公園活水湖、風光秀麗的東海岸、馬亨亨大道。

其中226公里超級鐵人賽，比賽時間自10月19日清晨6時至當天深夜11時舉行，競賽內容包括在活水湖游泳3點8公里、自行車180公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、都蘭、東河、都歷、八嗡嗡舊省道、成功鎮和平國小處折返回終點森林公園2趟）、路跑42.195公里由臺東活水湖→中華大橋→馬亨亨單車道(折返5趟)→中華大橋→大會終點活水湖，共計226公里。

半程超鐵113公里則於7時40分鳴槍，在活水湖游泳1.9公里、自行車90公里(台東森林公園活水湖出發經中華大橋、都蘭、東河至和平國小折返回終點森林公園）、路跑21.1公里由台東活水湖→中華大橋→馬亨亨單車道(折返3趟)→中華大橋→大會終點活水湖，共計113公里。

奧運標準51.5公里鐵人三項賽上午8時40分至中午13時05分舉行，競賽內容包括在活水湖游泳1點5公里、自行車40公里（台東森林公園活水湖出發經中華大橋、富岡、都蘭、興隆國小折返回森林公園）、路跑10公里由台東活水湖→中華大橋→馬亨亨單車道→中華大橋→大會終點活水湖，共計51.5公里。

今年報名部份在226公里超級鐵人賽計96位選手、半程超鐵113公里202位選手、51.5公里鐵人項目319位選手，目前共計有約進7百位選手報名，若含眷屬預估將有二、三千人湧進台東參與。　

另外，為營造在地特色，2024第六屆台東活水湖長泳嘉年華活動，將於10月20日(星期日)上午7點30分於台東森林公園活水湖盛大舉行，吸引近1259位選手，及眷屬超過3500人一同共襄盛舉，希望台東好風景與人情，能讓大家游出美好回憶。

為使比賽順利進行，比賽期間將實施局部交通管制，大型車嚴禁進入自行車路線，光復路及中華路通往中華大橋的道路將封閉，路跑比賽時馬亨亨單車道、志航路也將進行管制，屆時利用聯外道路及馬亨亨大道從台東市區往東海岸方向的汽、機車，請於依照員警指示，敬請民眾及駕駛人能注意選手安全，並為選手在沿途中加油。

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