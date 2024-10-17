前軍方官員：賴清德討論中共軍演　國安高層會議為何沒參謀總長？

▲總統賴清德召開國安高層會議。（資料照／賴清德臉書）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍日前啟動13小時的「聯合利劍B」軍演，當天早上總統賴清德召開國安高層會議，隨後也釋出會議照片。不過，國防部前視察盧德允17日則提出疑問，疑惑為何會議中沒有軍人或軍事專業背景的高層，有總統府資政邱義仁，但為何沒有參謀總長梅家樹？

中共在14日清晨宣布舉行聯合利劍2024-B軍演，而賴清德在當天早上也召開國安高層會議，指示相關單位應處；隨後，總統府也首度釋出賴清德任內主持國安高層會議的照片，揭露了本次會議成員，除了副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、總統府秘書長潘孟安、國防部長顧立雄、外交部長林佳龍，以及國安局長蔡明彥在列之外，總統府資政邱義仁、國安會諮委傅棟成也都與會。

不過，這樣的成員組成也成為外界討論的議題。盧德允17日表示，裡面一個軍人都沒有，或是有軍事專業的都沒有；他說，國防部長顧立雄先生是文人部長，這是針對中共當天宣布要舉行對台軍演，很明顯的國安危機，現場開會難道沒有專業問題要請教軍人嗎？

盧德允疑惑地說，參謀總長梅家樹不在現場，讓他感到匪夷所思，看了照片左邊空著的位置，有人疑惑是不是梅家樹，但是梅如果到場，這張照片一定要把軍人也就是參謀總長拍進去才是。

盧德允表示，結果右邊最後一排，民進黨大老邱義仁，現在的總統府資政在場，為何參謀總長不在呢？連邱義仁都來了，梅家樹為何不在，難道沒有比邱義仁重要嗎？

事實上，賴清德所主持的這場會議叫「國安高層會議」，與所謂的「國安會議」意義不同；「國安高層會議」屬性上較為「例行性」，包括民生、經濟、疫情等重大議題，都會召開國安高層會議來進行討論。

舉例而言，前總統蔡英文在111年12月時，針對全球經濟的嚴峻挑戰，就台灣總體經濟、產業困境及民生經濟，召開國安高層會議進行研商，當時與會的官員除了時任副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、行政院副院長沈榮津、總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、國安會諮委傅棟成、行政院秘書長李孟諺等人外，也包括國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花、交通部長王國材、農委會主委陳吉仲、衛福部長薛瑞元、金管會主委黃天牧、央行總裁楊金龍等人，確實就沒有國防背景人士。

另外，在110年2月，時任總統蔡英文也針對國際及區域情勢、疫情發展，召開國安高層會議。由於涉及區域情勢，出席官員除了副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄之外，也包括外交部長吳釗燮、國防部長嚴德發與參謀總長黃曙光、陸委會主委陳明通、海委會主委李仲威、國安局長邱國正、駐美代表蕭美琴等人與會。