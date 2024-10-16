賴清德下指導棋升級全民運動署？　行政院澄清：討論皆由下而上

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

為落實總統賴清德全民運動的政見，行政院明（17日）院會將通過成立「運動部」所需的相關9項修法，組織編制架構將為「1署6司3法人」，後續爭取立院支持，力拼明年掛牌成立。針對周刊報導指總統賴清德下指導棋，行政院發言人李慧芝今（16日）澄清，每一個討論都是由下往上，讀者的爆料並不了解全部的討論過程。

針對周刊指總統賴清德下指導棋要求設署級單位一事，行政院發言人李慧芝表示，對於運動部籌備成立的相關願景目標、核心價值以及組織架構規劃等議題，教育部以及行政院已召開數十次會議進行討論，包括名稱、編制以及任務分配等內容，都是透過民眾建議的蒐集、籌備階段專家及諮詢委員的意見，從下而上的模式形成最後的政策。

李慧芝說，教育部及籌備及諮詢小組也將最後定案向行政院長卓榮泰報告，院長亦有透過例行會議與賴清德總統交換意見，並無報導所稱「賴總統下指導棋」等情事。

李慧芝指出，全民運動是非常重要的一塊，讀者的爆料並不了解全部的討論過程，過程中是鉅細靡遺討論過、容納各方意見後，才讓運動部成立。

李慧芝強調，由於運動部的重要願景之一，是透過提倡全民運動增進國民健康，以達到「健康台灣」的目標，與國民教育下的「體育」概念不同，涵蓋範圍更廣，在擴展全齡及社區運動、新興運動、海洋山林運動等業務上，僅以「全民運動『司』」的組織能量尚有不足，需要設立「全民運動『署』」，才有相當的規模與人力足以推動業務，這些觀點都在討論過程中出現，與報導所指「新住民基本法」云云毫無關係。