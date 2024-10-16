王世堅籲啟動勞保改革社會對話　賴清德：會持續面對

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

勞保基金頻傳破產危機，政府已編列預算撥補，民進黨今（16日）下午召開中常會，據了解，已在立院時多次質詢勞保議題的中常委王世堅提及此事，表示勞保改革茲事體大，政府應立即啟動與社會對話，黨主席賴清德也回應，前總統蔡英文執政時期就已經面對勞保破產的問題，如今換他執政，「當然同樣會持續面對」。

根據勞保局2021年普通事故精算報告指出，若不啟動年金改革，勞保會在2028年破產，勞動部長何佩珊今在立院社福及衛環委員會備詢時表示，明年編列加上疫後特別預算總計共撥補1300億元，基金水位上升突破兆元規模，勞保基金7月已達1兆1002億元水位。

何佩珊指出，在政府撥補及投資下，勞保基金今年6月規模首度突破兆元，7月時整體收支順差達2293億元，累計餘額已達1兆1002億；統計2020年至2025年，政府撥補總額達3870億元。

由於勞保議題牽連甚廣，綠委王世堅就曾多次公開討論此事，日前院會質詢時，更當面批評何佩珊，只撥補不改革是鴕鳥行為，「如果只要撥補，叫AI來做就可以了」。

今天在民進黨中常會中，也是中常委的王世堅再度提到此事，據與會人士轉述，王世堅表示，他有跟勞動部長交換意見，啟動勞保改革規劃茲事體大，政府應盡速開啟跟社會對話。

據了解，黨主席賴清德聽聞後回應，蔡英文執政時期，就已經有面對勞保可能破產的問題，如今換他執政，當然也要持續面對。

另外，對於朝野氛圍，據轉述，民進黨團幹事長吳思瑤會中提及，朝野黨團上周吃和解飯，現場氣氛好，立法院長韓國瑜也同意針對總預算案及考試院人事同意權召集協商，就在明天，這是一大進展，期待明天的協商能有新進展。