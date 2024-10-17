台南藍軍請賴清德總統出手幫忙　讓亞太棒球村成棒球國訓中心

▲台南市議會國民黨團請賴清德總統出手幫忙，讓亞太棒球村成為棒球國訓中心。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議會國民黨團17日指出，賴清德總統之前曾公開說，亞太棒球村有需要他幫忙的話請跟他說，因此國民黨團公開向賴清德總統喊話，亞太棒球村2025年即將完工，韓國樂天球團已相中將作為春訓場地，國民黨團請賴總統幫忙，讓亞太棒球村成為棒球國訓中心！

台南市議會國民黨團說，亞太棒球村成為棒球國訓中心，由國家編列預算，改變傳統的體育專班培育人才方式，有系統地、有計畫地大量廣為招攬培養人才，讓棒球真正成為國球，請賴總統能兌現承諾！

市議會國民黨團副書記長李中岑、蔡育輝、蔡淑惠、尤榮智、方一峰、王家貞、林燕祝、蔡宗豪齊聚，手持『賴清德總統，請兌現亞太棒球村承諾』手板，請賴總統不要忘了擔任副總統時曾說，亞太棒球村有任何需要請跟他說，他要讓亞太棒球村成為東方的威廉波特。

市議會國民黨團指出，60年代的世界冠軍，是國人永遠最棒的回憶之一， 1971年，台南巨人少棒擊敗日本少棒取得亞洲代表權，由投手兩齒許金木出戰美國麥克林登，雙方打到第六局還3比3平手，比賽進入第9局的延長賽，巨人少棒靠著優異的投打，最後以12比3，贏得威廉波特少棒賽冠軍，當年大家半夜拿著收音機聆聽比賽，聽到巨人隊贏得冠軍的剎那，家家戶戶都歡聲雷動，那都是至今仍讓人熱淚盈眶的回憶。

市議會國民黨團表示，很高興賴清德總統還記得這段小巨人逆轉奪冠的歷史，當年選擇位於台南市安南區五塊寮和國立台灣歷史博物館相鄰，占地30.27公頃的用地，計畫興建亞太棒球村，原以為台南很快就有一座棒球村，2013年起編列15億元預算，誰知無人投標，到了2020年還被『審計處糾正』，原來經費劇增到28億元。

市議會國民黨團說，亞太棒球村不但經費增加多出12億元，賴清德並未成立專案小組來統籌設計和審查監照作業，以致計畫不斷延宕，預算不斷增加到了33.65億元，2025年所有工程將全部完工，韓國樂天球隊特別選擇亞太棒球村作為春訓場地，因為台南的春天不像韓國的冰冷，台南的春天是春暖花開。

市議會國民黨團指出，當年賴清德市長高升到行政院當院長時，希望將亞太棒球村打造成亞洲的威廉波特，擔任副總統時，還說有甚麼需要他幫忙請跟他說，賴總統可知台灣的棒球發展面臨到很大的困境，因為體育專班的發展模式，限制了優秀人才培養的管道，市議會國民黨團希望能以社區、社團往下紮根的方式，讓更多的孩子喜歡運動，喜歡打棒球，然後從中找尋人才，將亞太棒球村打造為棒球國訓中心，由國家挹注資金，專業進行管理，不必讓財團綁架，亞太棒球村才能成為東方的威廉波特，所以市議會國民黨團請賴清德總統兌現承諾，現在是出手幫忙的關鍵時刻了！