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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質疑林右昌急著罷樑是「怕被抓包」　 郭正亮：過去八年做了什麼

▲▼民進黨秘書長林右昌赴立院黨團加油打氣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前基隆市長、民進黨秘書長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案落幕，民進黨秘書長林右昌受訪稱「罷免不是民主政治常態」，國民黨則批評「誰在背後操盤，不就是林右昌嗎」。對此，前立委郭正亮昨（16日）表示，堅持要把罷免案搞大的人，1000%就是林右昌，因為是前市長，所以會被懷疑多怕「被人家抓包」，不然為什麼一定要罷免謝國樑？林右昌過去八年到底做了什麼事？

郭正亮於節目《下班瀚你聊》表示，堅持要把謝國樑罷免案搞到這麼大的人，1000%就是林右昌，因為原本民團或者媒體討論這個議題時，都還沒有這麼大的力量參與進來，而林右昌是前任市長，所以會被懷疑是多怕「被人家抓包」。

郭正亮表示，過去他已經建議謝國樑「抓林右昌的弊案」，不然林右昌為什麼一定要罷免謝國樑？謝國樑仇恨值很高嗎？林右昌過去八年做了什麼事？

談到「林右昌民進黨秘書長一職會不會被影響」，郭正亮認為，賴清德會用林右昌當秘書長真是心甘情願的嗎？其實是因為賴清德剛當選時只有40%支持，也還沒控制住局面，所以沒辦法都用自己信任的人，過去很多人都迫不得已留任了。

郭正亮說，若賴清德做了一年熟悉了，就會改用自己人，這在政權輪替都是很常見的事，因此顧立雄、吳釗燮、林右昌都不是賴清德的人馬，而是蔡英文的人馬，搞不好未來可能連國防部長顧立雄都會換掉。

▼前立法委員郭正亮。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼前立法委員郭正亮。（資料照／記者李毓康攝）

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基隆林右昌郭正亮謝國樑賴清德罷樑弊案

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