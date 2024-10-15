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民眾遭亮槍逼車！報警被要求「別PO網」氣炸　雲林警出面回應了

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

雲林台78線日前發生一起雙車包夾逼車，甚至還亮槍的事件，受害駕駛事後控訴，他報警後，警方不僅沒對違規車輛扣牌，甚至還要他不要上傳影片，讓他氣得直接公布行車紀錄器影像，痛批「雲林警方無作為」。對此，雲林縣警局今出面回應，全案因已受理報案將立即著手進行調查，未免PO網遭散播後恐打草驚蛇，犯嫌毀滅證據，因此才要求受害駕駛不要上傳影片。

▲▼逼車猴「亮槍恐嚇」2車一路包夾　他報警竟被告知：不要上傳影片。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲男子台78遭到兩車包夾逼車，甚至還亮槍恐嚇。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

透過影片可以看見，一輛白色轎車疑似不滿被原PO超車，便立即追上前去，還切入到原PO前方，隨後開始放慢速度逼車，原PO當時原想切換車道離開，未料後方又有一輛疑似白車同夥的紅車包夾，他為免發生危險，變維持原車道行駛。不料，白車駕駛卻未因此罷手，途中還搖下車窗亮槍恐嚇，直到原PO開下交流道後才罷休。

事發後，原PO不滿上網控訴，他在案發當下就曾報警，但警方卻只開罰最輕微的違規，「還叫我不要上傳（影片），超不爽。」原PO氣得直接就將影片公開，不少網友看完紛紛直呼太扯，「猴子因被超車感到不尊重而自尊心受創，進而逼車猴叫」、「放上網路，辦案效率才會高」、「原來雲林警局的查案方式是叫被害人不要上傳影片，不是去問嫌犯為什麼有槍。」

▲▼逼車猴「亮槍恐嚇」2車一路包夾　他報警竟被告知：不要上傳影片。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲駕駛一度切換車道，但對方仍持續進逼，報警後卻被要求不要上傳影片，讓他當場氣炸。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

對此，雲林縣警局今出面澄清，表示當時接獲民眾報案後便立即蒐集相關資料立即查處，並向雲林地方法院聲請搜索票在案，也於隔日即持搜索票至西螺鎮、莿桐鄉前往查緝，查獲嫌疑人2名及相關事證，全案訊後依違反恐嚇罪依法偵處。

針對要求原PO不要PO網一事，雲林縣警局坦承確有此事，但原因是因「已受理報案將立即著手進行調查，未免PO網遭散播後恐打草驚蛇，犯嫌毀滅證據。」因此才要求原PO不要公布影片。

▲▼逼車猴「亮槍恐嚇」2車一路包夾　他報警竟被告知：不要上傳影片。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

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