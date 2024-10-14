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快訊／雲林「一代梟雄」黃村病逝　議長弟拚交保送最後一程

▲雲林一代梟雄綽號「黃川」的黃村（左），昨日因病逝世，地方各界人士聞訊陸續前往弔唁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林一代梟雄黃村（左）綽號「黃川」，昨日因病逝世，右為其胞弟現任雲林議長黃凱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一代梟雄「黃村」驚傳病逝！80年代在道上叱吒風雲，綽號「黃川」的黃村，5年前出獄健康狀況不佳，其胞弟亦為雲林縣前議長黃凱，雖曾捐肝救兄但黃村仍難敵病魔，昨（13）日下午病不幸逝享年58歲，黃家今天已布置好靈堂，家人不便發表意見，地方各界人士聞訊陸續前往弔唁。

黃村早年與十大槍擊要犯林來福的「軍師」潘旭晃（綽號黑狗）交好，1994年涉雲林虎尾鎮「水玲瓏KTV」持槍殺人案及多起槍擊案，最後雖獲不起訴，在2001年又遭另一檢察官以殺人罪名重新起訴進而逃亡大陸，多年間不斷犯案還能隔海遙控多件雲林重大槍擊案，被警方列為「要案查緝專刊」緝捕對象。

黃村於2009年入獄、2019年6月假釋，假釋前第3天其父病故，頗受打擊的黃村即發願，「人生下半場在打拚事業之餘，將傾力投入慈善公益」。將和弟弟黃凱一起以行動證明，讓在天上的父親安心，為社會貢獻。5年來黃村的下半場投入慈善公益，行事低調，鮮少出現公眾場合，大多時間都在家中休養。

疑因多年奔波身體健康狀況愈下，胞弟黃凱曾捐肝救兄，卻仍難敵病魔撒手人寰。由於目前雲林縣議會議長黃凱因涉光貪污案仍在北部遭羈押中，黃凱的律師在黃村病危時曾向新北地檢署聲請具保停押，但直到黃村過逝仍未獲准，據悉，律師仍持續爭取中，希望與哥哥感情相當要好的黃凱能回家送哥哥最後一程。

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