不是鼎泰豐！韓友人一抵台吵吃「Taiwanese dumpling」是這間

▲韓國朋友一落地就想吃八方雲集。（圖／記者項瀚攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少外國人來台時，心目中的必嘗美食清單可能與台灣人想像不同。就有網友表示，韓國朋友第一天到台灣玩時，就說要吃「Taiwanese dumpling」，結果卻不是鼎泰豐。後來對方吵著要買「home run ball」當伴手禮，他在看到照片後才知道答案，不禁笑呼，「不相信在台灣會有人知道home run ball是義美小泡芙」，引發話題。

有網友在Threads表示，韓國朋友一落地台灣時，就跟他說想吃「Taiwanese dumpling」，他一開始以為是鼎泰豐，結果沒想到卻是八方雲集。後來對方又說要買「home run ball」回去當伴手禮，他猜了很久，看到照片才知道居然是義美小泡芙，忍不住直呼笑死，「我不相信在台灣會有人知道home run ball是義美小泡芙。」

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▲韓國朋友買義美小泡芙當伴手禮。（圖／資料照）

貼文引發熱論，「不得不說，八方屌打全韓國至少一半以上的餃子店」、「絕對推韓國人吃八方雲集的牛肉湯餃」、「義美小泡芙放冷凍後～超好吃」、「聽說歐美國家來的工程師也很愛吃八方雲集的鍋貼跟水餃」、「吃過幾間知名日式煎餃以後，台灣的連鎖鍋貼根本就是米其林三星。」

其中，就有人不禁疑惑，「為什麼是home run ball？怎翻的？」這個疑問吸引內行解答，「home run ball其實是一款類似的韓國零食的名稱，不是在翻譯義美小泡芙～」、「韓國的全壘打小泡芙是偏軟的，所以很多韓國人都來買義美的」、「這是宗教戰爭，不許用home run ball來指稱義美小泡芙欸！」

還有網友大推其他零食，「可以帶他買蝦味先」、「推薦買一包荷包蛋口味洋芋片給他吃吃看」、「還有孔雀咖啡捲心酥也是台灣經典」、「我美國英國同學，目前是義美小泡芙跟科學麵完勝」、「推薦他吃義美的銅鑼燒冰淇淋。」