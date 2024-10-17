　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是鼎泰豐！韓友人一抵台吵吃「Taiwanese dumpling」是這間

▲▼八方雲集。（圖／記者項瀚攝）

▲韓國朋友一落地就想吃八方雲集。（圖／記者項瀚攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少外國人來台時，心目中的必嘗美食清單可能與台灣人想像不同。就有網友表示，韓國朋友第一天到台灣玩時，就說要吃「Taiwanese dumpling」，結果卻不是鼎泰豐。後來對方吵著要買「home run ball」當伴手禮，他在看到照片後才知道答案，不禁笑呼，「不相信在台灣會有人知道home run ball是義美小泡芙」，引發話題。

有網友在Threads表示，韓國朋友一落地台灣時，就跟他說想吃「Taiwanese dumpling」，他一開始以為是鼎泰豐，結果沒想到卻是八方雲集。後來對方又說要買「home run ball」回去當伴手禮，他猜了很久，看到照片才知道居然是義美小泡芙，忍不住直呼笑死，「我不相信在台灣會有人知道home run ball是義美小泡芙。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 義美小泡芙。（圖／資料照）

▲韓國朋友買義美小泡芙當伴手禮。（圖／資料照）

貼文引發熱論，「不得不說，八方屌打全韓國至少一半以上的餃子店」、「絕對推韓國人吃八方雲集的牛肉湯餃」、「義美小泡芙放冷凍後～超好吃」、「聽說歐美國家來的工程師也很愛吃八方雲集的鍋貼跟水餃」、「吃過幾間知名日式煎餃以後，台灣的連鎖鍋貼根本就是米其林三星。」

其中，就有人不禁疑惑，「為什麼是home run ball？怎翻的？」這個疑問吸引內行解答，「home run ball其實是一款類似的韓國零食的名稱，不是在翻譯義美小泡芙～」、「韓國的全壘打小泡芙是偏軟的，所以很多韓國人都來買義美的」、「這是宗教戰爭，不許用home run ball來指稱義美小泡芙欸！」

還有網友大推其他零食，「可以帶他買蝦味先」、「推薦買一包荷包蛋口味洋芋片給他吃吃看」、「還有孔雀咖啡捲心酥也是台灣經典」、「我美國英國同學，目前是義美小泡芙跟科學麵完勝」、「推薦他吃義美的銅鑼燒冰淇淋。」

ET快訊
快訊／美股上演認錯行情　台積電夜盤急漲4%
泰少女來台賣淫　一次2000元只拿到800
台積電Q3每股大賺12.54元「年增破5成」　毛利率飆57.
丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真
安心亞委屈落淚！遭風田爆料當場暴走　他下跪認錯：節目效果
領多少算低薪勞工？　勞動部公布數字
誤傳「齊柏林兒子靠老爸」　他用6句話補救！網讚爆：危機處理滿
快訊／車頭撞爛！　26歲男困駕駛座傷重身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今晚19:26看「最大滿月」亮度增30％　年度最佳賞月時機

真的有命定的愛情嗎？怦然心動的7個瞬間：你懂他的興趣、莫名的巧合

消基會不滿外送運價會議突襲　交通部開會前半小時「緊急取消」

不是鼎泰豐！韓友人一抵台吵吃「Taiwanese dumpling」是這間

台鐵推茶香燻雞便當響應健康餐飲　「台灣最速男」讚不絕口

誤傳「齊柏林兒子靠老爸」　他用6句話補救！網讚爆：危機處理滿分

提高公糧收購價將增百億支出　農業部反對：農民拍拍手就結束

男友狂打電動「還要買人體工學椅」　男網友曝心聲：最省錢的興趣

政大「性別友善廁所」女學生遭偷拍　校方：檢討並加裝監視設備

孩童機上「哭鬧1.5hrs」還踹椅背！他忍全程崩潰：遇上就飽了

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

兒子被媽訓練問初衷是什麼　2人幹話滿滿「成為彭于晏」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

今晚19:26看「最大滿月」亮度增30％　年度最佳賞月時機

真的有命定的愛情嗎？怦然心動的7個瞬間：你懂他的興趣、莫名的巧合

消基會不滿外送運價會議突襲　交通部開會前半小時「緊急取消」

不是鼎泰豐！韓友人一抵台吵吃「Taiwanese dumpling」是這間

台鐵推茶香燻雞便當響應健康餐飲　「台灣最速男」讚不絕口

誤傳「齊柏林兒子靠老爸」　他用6句話補救！網讚爆：危機處理滿分

提高公糧收購價將增百億支出　農業部反對：農民拍拍手就結束

男友狂打電動「還要買人體工學椅」　男網友曝心聲：最省錢的興趣

政大「性別友善廁所」女學生遭偷拍　校方：檢討並加裝監視設備

孩童機上「哭鬧1.5hrs」還踹椅背！他忍全程崩潰：遇上就飽了

新北火化場出大包！兒悲捧母親骨灰罈入塔　半途才知是別人的爸

壘上無人22次機會未敲安　大谷：需要改進

價值千萬土地沒人繼承！　唯一繼承人找到了

馬幼興哽咽「沒見到母親最後一面」：我答應您的事會做到

黑豹旗／安芝儇迷、前拳擊手當球經　育達「女力」熱舞魅力四射

Q3業績大驚喜　台積電美股夜盤急漲4%

虐童健身教練遭爆國小就愛「欺負弱小」　曾被跆拳道館逐出

被辱「靠爸餘蔭」現身苗栗　齊廷洹舉例「詐騙致富」助警反詐騙　

今晚19:26看「最大滿月」亮度增30％　年度最佳賞月時機

安全帽樹壓跨機車大廠「起家厝」　家族第三代曝後續規劃

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

快訊／21:58花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度3級

齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」　名醫：被說中才那麼氣

威力彩飆4.9億！「4星座、4生肖」財運噴發

「一片密密麻麻」下周恐有颱風　「有機會間接影響台灣」

譏齊廷洹靠爸！承辦人遭起底靠關係任職

2波變天！　「下最大」降5℃時間曝

AI揭2寶可夢「最能代表台灣人」　網一看鼻酸

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

好多新人「報到一天就離職」！　郵差前輩崩潰

女「捐肝」醒來想喝手搖飲　老闆霸氣請一年份！萬人朝聖

「我也算靠爸」　小冬瓜曝父最後祝福

更多熱門

相關新聞

國館大樓磁磚掉超大塊！他嚇壞：差點被砸死

國館大樓磁磚掉超大塊！他嚇壞：差點被砸死

最近有民眾經過國父紀念館一棟大樓，差點被牆上掉下的磁磚砸到，趕緊拍下照片提醒，「這棟大樓表皮超容易換季蛻皮，剛買完麥當勞，就差點被砸死耶真的…」就有人也紛紛咋舌，「好幾年前國父紀念館附近就有幾次磁磚掉落事件」、「誇張，這棟在這區相對算新的耶！而且還剛好在人行道上，好險你沒事。」

高雄「香雞排攤」價格太驚人！一票人不信　居民認證

高雄「香雞排攤」價格太驚人！一票人不信　居民認證

《黑白大廚》拯救全韓國餐飲業

《黑白大廚》拯救全韓國餐飲業

「台東100碗」帶你尋找最道地風味

「台東100碗」帶你尋找最道地風味

別只逛淡水老街！全場激推1條路：好吃很多

別只逛淡水老街！全場激推1條路：好吃很多

關鍵字：

外國人韓國人美食義美小泡芙零食八方雲集水餃鍋貼Threads

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！

大飛認愛了「女方身份曝光」！

大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示

八點檔女神深夜宣布結婚！許蓁蓁拍婚紗「霸氣摟新郎」

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

果粉快更新！　發票載具回來了

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面