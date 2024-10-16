高雄「香雞排攤」價格太驚人！一票人不信　居民認證：賣學生的

▲價格超親民。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友先前發現，高雄有間香雞排攤價格超佛心，大多落在10-20元，就連最貴的香雞排也只要50元。價目表曝光後，一票網友超衝擊，紛紛驚呼「這是10年前的嗎？」而不少在地人則現身表示，這是現在的，主要賣給學生。

網友在臉書粉專「路上觀察學院」PO出一間雞排攤的價目表，更笑喊「阿姨我不想努力了。」只見米血、熱狗、蘿蔔糕、百頁豆腐等，僅10元就能吃到，而最高價的香雞排和鹹酥雞，也分別只賣50元、35元。

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▲攤位只有阿姨一人，主要賣給學生。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

對此，大票網友驚呆回應，「在哪啊？便宜欸」、「謝謝阿姨超佛銅板價」、「這是10年前的菜單嗎？」「佛到哭」、「阿姨全餐兩套...謝謝」、「夭壽全餐才260」、「20年前的照片嗎」、「小阿姨賣太便宜了」、「這是跨時空的物價吧」。

PO文也釣出不少在地人，表示「在高雄市前鎮區，便宜出了名」、「有時要等，因為她一個人在做而已」、「我家旁邊的，那個阿姨就是賣這個錢，而且只開學生上下課時間，雞肉串10元（之前的價格）...滿大隻的，雞排也好吃，那邊炸物都不錯」、「這是現在的價格」、「當兵的時候常常買」。