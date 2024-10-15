「小紅包」表揚第一線阻詐奏效 　西螺警8月迄今阻500萬詐騙金

▲西螺警分局阻詐出新招，「小紅包」鼓勵銀行行員、超商店員，一同關注詐騙案件、即時通報警方攔阻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內外詐騙案件氾濫，雲林縣警察局西螺分局近期阻詐成效卓著，自8月份迄今總計阻詐金額近新台幣500萬元。西螺警分局為防堵詐騙，責成各轄區分駐(派出)所加強向轄內金融機構及超商宣導，通報阻詐有功者，分局頒贈獎勵金「小紅包」表揚，提升行員及超商店員對於阻詐工作之關注，並建立良好團隊默契。

西螺警分局指出，金融機構及超商是阻詐的第一道防線，警方不斷宣導最新防詐騙資訊，並指導行員及店員辨識遭詐民眾或是取款車手，如發現可疑人、事、物請隨時向警方通報查處，確定民眾遭詐騙，即頒發新台幣600元小紅包，鼓勵「警民合作」一起保護民眾財產。

▲西螺警分局阻詐出新招，「小紅包」鼓勵銀行行員、超商店員，一同關注詐騙案件、即時通報警方攔阻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

近期華南銀行西螺分行、京城銀行西螺分行、埔心郵局、二崙郵局及統一超商豐樺門市及崙多門市均有通報阻詐成功案例，分局長閻百川逐一前往頒贈感謝狀及獎勵金，感謝各有功人員與警方攜手共同防制詐騙案的發生。

西螺警分局長閻百川表示，近期詐騙案件仍以假投資為大宗，詐騙金額動輒上百萬，更有民眾為了「假投資」而進行借貸，最後血本無歸！警方呼籲民眾對於投資務必謹慎，並可至投信投顧公會網站(https://reurl.cc/a953KZ)查詢合法投資管道，如有任何詐騙相關疑問請撥打反詐騙165或報案專線110。

▲西螺警分局阻詐出新招，「小紅包」鼓勵銀行行員、超商店員，一同關注詐騙案件、即時通報警方攔阻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）