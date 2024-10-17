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面試要「自己印履歷」帶去＝公司很小氣？　過來人曝經驗

▲▼有些求職者會遇到面試時被要求再寫一次履歷的情況。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO近期頻繁面試。（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

找工作時，通常都要準備履歷。近日有網友發文表示，她近期頻繁面試，其中就有兩家公司要她自己印履歷，對求職者而言，是否能以此作為「判斷公司對員工好不好」的標準？貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在Dcard上，以「需要自己帶履歷去的公司是不是都很摳」為標題發文，提到她這陣子比較常面試，其中有兩家公司要她自己印出履歷並帶到現場。經過她的觀察，這兩間中的其中一間真的很「摳」，加班後只能補休，且薪水部分，主管也很明確說了他們給不了。

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因此原PO就好奇，對求職者來說，是不是可以從履歷是否要「自己帶」的舉動，來判斷該公司對員工好不好呢？

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我個人覺得履歷應該是公司要印，之前遇過我沒有帶履歷，面試官直接用手機看我的履歷，一樣可以面試」、「最煩的是明明自帶履歷，還硬要我寫面試公司的版本，有夠浪費時間」、「叫你自己帶的偏雷，因為面試時問很多不重要的問題」。

還有網友表示，「我自己是會備著數份履歷，避免臨時有複數個面試官。但老實說履歷還要人選自己帶，是不是代表面試官根本沒事前看過你的履歷？感覺很不用心欸」、「其實公司都會印啊，只是你自己帶顯得比較有心而已，面試者如果自己有準備秀過往經歷也蠻加分的」。

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