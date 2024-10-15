全家最高166！爸拍桌嫌矮「不努力打籃球還怪基因」...他傻了

▲女孩們真的都希望有個高個子男友嗎？（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一般人都認為，男生身高高，在男女市場就有優勢。就有一名男網友抱怨，爸爸一直嫌他矮，結果回嗆他是基因問題後居然惱羞成怒，讓他超傻眼，直嘆「身高是我一輩子改變不了的事實呀。」

原PO在Dcard以「莫名其妙因身高跟爸媽吵」為題發文，表示自己身高162公分，爸爸160公分、媽媽157公分、哥哥166公分，最近不知道老爸到底發什麼神經，工作完一回家就在那邊一直嘆氣「兒子怎麽長不高」、「要是長到170公分該有多好」、「應該很快找到女朋友吧」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於聽了好幾天，他忍不住跟爸爸吵起來。豈料爸爸卻回，「小時候不努力打籃球長高，不要牽拖，你看一樓弟弟高中就長到180公分，你小時候我一直買維骨力給你吃，你就不好好運動啊。」

原PO回嗆，「我吃都沒用就代表是基因問題啊，阿嬤、阿公跟你的兄弟姐妹哪一個有破165公分，你大兒子國中、國小時常打籃球也只長到166公分啊，你還不信基因嗎？那你以前有在運動嗎？」結果爸爸暴怒拍桌，「你現在是都怪父母就對啦，基因哪有這回事，自己不努力，父母花在你身上的不夠好嗎？那你就要找比較高的對象結婚啊。」

原PO嘆，聽完整個不想吵了，上班已經夠累，還要回家聽爸爸講這些，不然就是看到新聞誰誰誰很高就在唸，身高也是他一輩子改變不了的事實呀。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「基因不好在怪屁，沒事的，矮的男生沒什麼不好的，搬出去自行生活吧！這樣不用聽到他抱怨了」、「他把他的遺憾寄託在你身上，其實你長不高，他應該是很自責，但不承認，所以變相怪你」。

延伸閱讀

▸ 陽明山「向天蝦」大爆發！最後觀賞機會來了 謝金河曾踏水中挨批

▸ 小三坦承「墮3胎」人妻卻告輸 只因「和解書」漏看1句話

▸ 他去前女友家借廁所 竟幹走「這物」賠10萬元