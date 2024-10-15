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別只逛淡水老街！全場激推「1條路」好吃很多：都隱藏美食

▲▼淡水,淡水老街,觀光景點,人潮,微解封,人潮洶湧。（圖／記者周宸亘攝）

▲淡水老街。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣有不少特色老街，其中淡水老街遠近馳名。有網友最近去逛，卻冒出「這裡能吃嗎」的個人感想，因為感覺是「有點充滿盤子的地方」，不禁感嘆，「來淡水已經不知道要幹嘛了，可能剩一種情懷吧？」但就有老饕搖頭，直呼原PO逛錯地方，「美食其實隱藏在英專路上跟周邊」，話題引發熱論。

有網友在Dcard發文「來淡水老街要吃什麼？」開頭就曝光個人感想，「『這裡能吃嗎？』有點充滿盤子的地方」，透露他品嚐了3樣小吃，包括淡水標配「巨無霸冰淇淋」、某知名餅店，以及必吃的阿給。但他吃下來並沒有什麼驚艷的感覺，「來淡水已經不知道要幹嘛了，可能剩一種情懷吧？」

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看到貼文後，就有人分享口袋名單，「身為淡水人都吃阿鳳阿給，配上關東煮，爽啊」、「半坪屋水工糯米腸蠻好吃的，每次去淡水老街必買」、「其實蝦捲、吻仔魚鳥蛋還不錯啦」、「要吃老牌阿給、石頭餅、元記小舖泡芙」、「老街我就只會買古早味蛋糕，不會雷！」「你吃的都是觀光客吃的，當然不好吃啊！」

值得注意的是，超多網友紛紛抗議，原PO根本逛錯地方，大推要去「英專路」才對，「英專路好吃的比較多」、「淡水美食其實隱藏在英專路上跟周邊」、「老街走走看一下風景就好，吃東西還是建議往英專路哦！」「英專路蠻好吃的呀！也有很多不錯的小店。」

還有人熱情推薦，「可以到英專路，推好雞匯，老闆很帥，ㄕㄨㄚˋ嘴也還行，賴記雞蛋糕、初禾雞湯、107豆花」、「推英專路上去的吳家阿給，淡江旁邊也有，吃了四年」、「英專路的東山鴨頭超級好吃！缺點是等有點久 」、「推薦英專路上的：營養沙拉船、東山鴨頭、鹹水雞、戰鬥雞雞幫、金湯麻辣燙、胖達漢堡、水煎包。甜點可以來個滬尾豆花或淺草職人。」

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