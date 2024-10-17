　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友狂打電動「還要買人體工學椅」　男網友曝心聲：最省錢的興趣

▲玩電腦。（圖／記者曾筠淇攝）

▲男友喜歡打電動。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人很喜歡打遊戲，甚至為此購入更好的設備。近日有網友發文表示，她最近回家，就一直看到男友在打遊戲，如今對方更有意購買人體工學椅，讓她實在不解，這錢有必要花嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「男友說：『椅子比你更舒服』」為標題發文，提到她這陣子回家，都會看到男友在打遊戲。男友不只花了一堆錢更新電腦設備，這幾天更說自己想買人體工學椅，讓原PO實在不解，有必要花這個錢嗎？只有她覺得這種椅子是商家炒作的噱頭？

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也質疑，男友花錢買更好的椅子，是想要在家裡待得更爽？整天打遊戲不出門嗎？每次看到對方在家耍廢、沒上進心、花一堆她覺得不必要的錢，就讓她很無奈。

▲▼滑手機,分手,追劇。（圖／記者曾筠淇攝）

貼文曝光後，不少網友直呼，「好的椅子差很多的，不唬爛。另外請問他花的是你的錢嗎？是的話就算了，不然他花自己的錢買自己想要的東西有問題嗎」、「雖然不太打遊戲，但好的電腦椅、顯卡、鍵盤滑鼠、螢幕／燈，超重要的好嗎」、「單純回應椅子的部分，符合人體工學的椅子真的好坐也舒服，但確實會更容易黏在上面」。

還有網友表示，「男生最省錢的興趣就是打電動」、「以我個人，出門一趟基本上就是1000至2000元，多出門幾趟薪水就沒了，還是在家打電動比較省，我買一個遊戲可以打好幾天」、「你覺得沒必要，但他覺得有啊。只要沒花你錢，你就沒資格叫」、「我才不知道你們女生花一堆錢在化妝品要幹嘛」。

ET快訊
快訊／沖繩宮古機場旁發現「2顆250kg未爆彈」！
快訊／高雄大樓29樓陽台玻璃突爆裂！　3車慘遭砸
快訊／西田敏行家中逝世　享壽76歲
易建聯被爆嫖娼！　裸照曝光
LIVE／大S追贍養費！拍賣汪小菲千萬名車　連恩佩恩墜樓亡！
快訊／鍾沛君怒了！　「還在用價碼羞辱我」
正妹「捐肝」醒來想喝　手搖飲霸氣請一年！萬人朝聖
日本立食「老闆生氣拍桌」！台女星3舉動被糾正：吃得很不消化

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵推茶香燻雞便當響應健康餐飲　「台灣最速男」讚不絕口

誤傳「齊柏林兒子靠老爸」　他用6句話補救！網讚爆：危機處理滿分

提高公糧收購價將增百億支出　農業部反對：農民拍拍手就結束

男友狂打電動「還要買人體工學椅」　男網友曝心聲：最省錢的興趣

政大「性別友善廁所」女學生遭偷拍　校方：檢討並加裝監視設備

孩童機上「哭鬧1.5hrs」還踹椅背！他忍全程崩潰：遇上就飽了

齊柏林兒被酸靠爸！「鄭運鵬超有感」喊偏見：說我靠兒的人都道歉

檢視月薪高低、同齡人裡窮或富　行政院薪情平台秒揭曉

強化全天候、全時段救災能力　桃園機場舉辦夜間空難災害防救演習

今晚抬頭！年度最大滿月19:26現身　西半部賞月機率高

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

兒子被媽訓練問初衷是什麼　2人幹話滿滿「成為彭于晏」

小優爆新歡「埋胸已婚人夫」　老闆吳宗憲撂重話：要自律

台鐵推茶香燻雞便當響應健康餐飲　「台灣最速男」讚不絕口

誤傳「齊柏林兒子靠老爸」　他用6句話補救！網讚爆：危機處理滿分

提高公糧收購價將增百億支出　農業部反對：農民拍拍手就結束

男友狂打電動「還要買人體工學椅」　男網友曝心聲：最省錢的興趣

政大「性別友善廁所」女學生遭偷拍　校方：檢討並加裝監視設備

孩童機上「哭鬧1.5hrs」還踹椅背！他忍全程崩潰：遇上就飽了

齊柏林兒被酸靠爸！「鄭運鵬超有感」喊偏見：說我靠兒的人都道歉

檢視月薪高低、同齡人裡窮或富　行政院薪情平台秒揭曉

強化全天候、全時段救災能力　桃園機場舉辦夜間空難災害防救演習

今晚抬頭！年度最大滿月19:26現身　西半部賞月機率高

瑞昱遭唱衰！亞系外資看淡PC需求　重砍目標價至495元

日本記者報導彰化美食　遇中國軍演！網驚：變爌肉飯連線

榮獲大賞肯定的美容好物！技術質感到位當然要用新台幣支持

美國大選進入「十月驚奇」　川普安全問題越發引憂

台灣運動產業經濟規模達5000億　運動部將協助產業國際化

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

快訊／沖繩宮古機場旁發現「2顆250kg未爆彈」

彰化驚傳隨機傷人！騎士突被攔「木柄針錐狂刺眼」　左眼恐失明

林佳龍受邀華府智庫演說　盼以「總合外交」攜手美方促進區域穩定

地緣政治助攻！銀樓金價每錢10870元破紀錄　老闆嗨喊「會更高」

生活熱門新聞

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

快訊／21:58花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度3級

齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」　名醫：被說中才那麼氣

譏齊廷洹靠爸！承辦人遭起底靠關係任職

「一片密密麻麻」下周恐有颱風　「有機會間接影響台灣」

2波變天！　「下最大」降5℃時間曝

威力彩飆4.9億！「4星座、4生肖」財運噴發

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

AI揭2寶可夢「最能代表台灣人」　網一看鼻酸

「我也算靠爸」　小冬瓜曝父最後祝福

即／新北某餐廳驚爆食物中毒案　 暫停營業

陸人氣零食「黃飛紅花生」禁輸入　網購恐觸法

更多熱門

相關新聞

同性伴侶凌虐男友幼子　判10月定讞

同性伴侶凌虐男友幼子　判10月定讞

新竹沈姓男同性伴侶，受劉姓男友所託，照顧劉男與前妻所生的1歲3個月大男童。但沈男卻多次趁著與男童獨處的機會，以竹子、棍子毆打男童，甚至還以牙齒啃咬男童胸部、手臂。一審將沈男判刑8月、緩刑2年，但二審撤銷緩刑，改判10月，全案再上訴，最高法院17日駁回上訴，沈男必須入監執行。

第一次激戰「男友脫褲一幕傻了」！妹子崩潰

第一次激戰「男友脫褲一幕傻了」！妹子崩潰

全家最高166！爸拍桌嫌矮「不努力還怪基因」

全家最高166！爸拍桌嫌矮「不努力還怪基因」

男友是虔誠佛教徒！她驚睹「看觀音DIY」嚇壞

男友是虔誠佛教徒！她驚睹「看觀音DIY」嚇壞

別只逛淡水老街！全場激推1條路：好吃很多

別只逛淡水老街！全場激推1條路：好吃很多

關鍵字：

遊戲打電動人體工學椅椅子男友Dcard

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

大飛認愛了「女方身份曝光」！

果粉快更新！　發票載具回來了

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」

快訊／21:58花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度3級

他「用完嘴巴」喉嚨痛到爆！醫一驗：得性病了

齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」　名醫：被說中才那麼氣

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面