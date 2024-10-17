男友狂打電動「還要買人體工學椅」　男網友曝心聲：最省錢的興趣

▲男友喜歡打電動。（示意圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人很喜歡打遊戲，甚至為此購入更好的設備。近日有網友發文表示，她最近回家，就一直看到男友在打遊戲，如今對方更有意購買人體工學椅，讓她實在不解，這錢有必要花嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「男友說：『椅子比你更舒服』」為標題發文，提到她這陣子回家，都會看到男友在打遊戲。男友不只花了一堆錢更新電腦設備，這幾天更說自己想買人體工學椅，讓原PO實在不解，有必要花這個錢嗎？只有她覺得這種椅子是商家炒作的噱頭？

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原PO也質疑，男友花錢買更好的椅子，是想要在家裡待得更爽？整天打遊戲不出門嗎？每次看到對方在家耍廢、沒上進心、花一堆她覺得不必要的錢，就讓她很無奈。

貼文曝光後，不少網友直呼，「好的椅子差很多的，不唬爛。另外請問他花的是你的錢嗎？是的話就算了，不然他花自己的錢買自己想要的東西有問題嗎」、「雖然不太打遊戲，但好的電腦椅、顯卡、鍵盤滑鼠、螢幕／燈，超重要的好嗎」、「單純回應椅子的部分，符合人體工學的椅子真的好坐也舒服，但確實會更容易黏在上面」。

還有網友表示，「男生最省錢的興趣就是打電動」、「以我個人，出門一趟基本上就是1000至2000元，多出門幾趟薪水就沒了，還是在家打電動比較省，我買一個遊戲可以打好幾天」、「你覺得沒必要，但他覺得有啊。只要沒花你錢，你就沒資格叫」、「我才不知道你們女生花一堆錢在化妝品要幹嘛」。