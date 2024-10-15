男友是虔誠佛教徒！她驚睹「看觀音DIY」嚇壞　網怒：會造孽

▲女網友目睹男友「看著觀音DIY」嚇壞。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

真誇張！近日一位女網友表示，她跟佛教徒男友性生活正常，但最近發現男友看觀音神像自娛，這讓她很震驚，還透露已不止發生一次。貼文一出讓不少人當場看傻，「這是褻瀆神明吧」、「Oh my god不是喊假的」。

原PO在Dcard以「男友看著神像打手槍」為題發文表示，「我男友是虔誠的佛教徒，我們性生活也沒什麼大問題，但我最近發現他打手X都是看著觀音，這讓我很驚嚇！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後引起網友熱烈討論，不少人笑稱「那妳可以看著耶穌高X，看誰嚇到」、「這樣是褻瀆神佛吧，虔誠嗎」、「他可能想玩千手觀音」、「Oh my god不是喊假的」、「邪門性癖看多了…第一次看到佛門的…真是造孽了」、「這非常不正常而且造業」、「這跟虔誠完全搭不上邊吧」、「性癖可以冷門不可以邪門，但沒有說佛門就可以欸」。

也有人說，「如果妳Cosplay成觀音看他有啥反應，衣服+道具，網上都買的到」、「你應該發靈異，標靈異版，鬼神之事，我們無從置喙」。

據了解，觀世音菩薩漢在民間信仰，被稱為觀音佛祖、觀音大士、觀音娘娘等，在密教中被稱為蓮華部尊，而觀世音菩薩的起源眾說紛紜，如來、男神、女神都有。

若從字面解釋「觀世音菩薩」，為「觀察世間聲音」的菩薩，出自《妙法蓮華經》：「若有無量百千萬億眾生，受諸苦惱，聞是觀世音菩薩，一心稱名，觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫。」

延伸閱讀

▸ 母親不滿戀情僱殺手除掉女兒！ 他竟是「女兒男友」反被殺

▸ 小三坦承「墮3胎」人妻卻告輸 只因「和解書」漏看1句話

▸ 女武松打虎！正妹吃海底撈不滿被侮「痛毆男律師」 真實身分曝光