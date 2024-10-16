「班班喝鮮奶」變1次給8瓶保久乳　家長：最後都是父母喝

▲新北市深坑國小發放保久乳給學生。（圖／深坑國小提供）

記者楊惠琪／台北報導

中央推動「班班喝鮮奶」才剛上路，就傳出保久乳貨源不足，全台大缺貨，多數學校連第一次都還沒喝到，挨批政策跳票，已到貨學校則一次發8瓶給學生帶回家，民代、教團和家長都呼籲改發鮮乳券。但農業部和教育部先前以「無法確定是否是學童喝」為由，表示仍待研議，讓家長痛批：「現在發保久乳，也是父母在喝。」

「班班喝鮮奶」連日引發立委、教團批評政策倉促上路，造成校園行政爆量、要學童幫忙救產業等質疑。包括立院教育文化委員會臨時提案、全國教師工會總聯合會均公開呼籲農業部和教育部改發鮮乳券解決亂象。

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教育部長鄭英耀日前在立院備詢指出，鮮乳券雖一度納入考慮，但中央和地方討論後發現有窒礙難行之處，例如未必是學童去領鮮乳。農業部畜牧司長李宜謙指出，有關各界建議發放鮮乳券部分，農業部還是以現行的政策方向為主，繼續來滾動檢討、改善執行情況。

新北市深坑國小校長李春芳說，現在全台都在搶保久乳，學校行政人員還是利用周六加班掛網下單才搶到一個月的貨源，考量學校存放空間，一次就把一個月的量8瓶發給學生帶回家飲用，因廠商是整箱送來，學校老師還要幫忙以8瓶1袋分裝給全校700多名學生，校園頓時變成分裝工廠。

「8瓶保久乳帶回家，難道喝的就是學生嗎？」李春芳說，很多學生不喜歡保久乳的味道，中央強推政策，卻找不好的推行方法，就跟「班班吃石斑」一樣，吃過就算。他指出，目前新北市有提供弱勢學生早餐券，也是自行到超商通路兌換，建議中央改發鮮乳券，讓學生自由兌換鮮乳或保久乳，也減少校園行政壓力。

全教總理事長侯俊良批評，「班班喝鮮奶，變成一次給8瓶保久乳」，學生把保久乳帶回家，也不一定是自己喝，甚至可能因為味道不喜歡放到過期，反而是浪費。他指出，發放鮮乳券可讓學生自行選擇喜歡的乳品，中央實在不必糾結在到底是誰喝下肚。

台灣家長教育聯盟理事長黃聰智也說，鮮乳券可讓學生想喝的時候去兌換，可以搭配早餐或下午放學點心，學校因冷鏈或食安疑慮選擇保久乳，最後一次發8瓶回家，最後可能也是父母在喝。北市一名國小家長就說，孩子從學校帶回的保久乳已經堆滿冰箱，「現在發保久乳，最後也是父母喝。」