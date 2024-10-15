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保久乳大缺貨「班班喝不到」　農業部：學校可改訂鮮乳

▲新北市深坑國小發放保久乳給學生。（圖／深坑國小提供）

▲新北市深坑國小發放保久乳給學生。（圖／深坑國小提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部與教育部攜手推動「班班喝鮮乳」才剛上路，因有高達75%學校選擇喝保久乳，導致生產線供貨不及，學校下單也沒貨可配送，挨批政策跳票。農業部畜牧司長李宜謙表示，得標廠商已加速生產供應，若學校因保久乳供應延遲，想改訂鮮乳，只要與供應商溝通好即可，農業部尊重學校決定。

為降低紐西蘭液態乳零關稅輸台對酪農產業衝擊，農業部與教育部從本學期開始推動「班班喝鮮乳」，全國2600多所國小、133.5萬名學童，每周可喝2次國產乳品，因政策倉促上路，直到9月底才有學校喝到第一次，多數縣市學童連一次都還沒喝到，讓不少立委大罵政策跳票，變成「班班喝不到」。

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有學校抱怨，有超過75%學校都選擇保久乳，全台學校都在搶下單，共同供應契約網站甚至還大塞車，很多學校還在等待媒合，根本無貨可配送。目前全台逾10個縣市陸續供應乳品，但包括台北市、新北市、高雄市、桃園市等縣市，都面臨保久乳供貨量不足。

新北市教育局指出，全市212所學校已媒合184所學校，依廠商配送量能於10月底前陸續供貨，截至本月11日有30校到貨，有28所學校尚待媒合，會積極協助學校下單媒合，希望在11月前每校至少喝到一次，根據統計乳品每月尚缺近75.4萬瓶，乳品供貨、配送量能不足是全國一致性問題，已向中央持續反映。

李宜謙表示，國內生乳供應每年約47.5萬公噸，乳源充裕，只是消費市場需求向來是鮮乳占85%、保久乳占15%，但教育部調查學校需求的結果，保久乳占75%，坦言保久乳供應吃緊，得標廠商已加緊趕工生產，保證會補足每學期44次乳品供應量。

李宜謙進一步表示，若學校因為訂購保久乳供應延遲，想改訂鮮乳，只要與供應商溝通好即可，農業部尊重學校的決定。

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